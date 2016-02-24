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"بحوث الإسكان والبناء": كود جديد لمياه الصرف الصحى لاستخدامها فى الزراعة

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"بحوث الإسكان والبناء": كود جديد لمياه الصرف الصحى لاستخدامها فى الزراعة "بحوث الإسكان والبناء": كود جديد لمياه الصرف الصحى لاستخدامها فى الزراعة
أكد الدكتور خالد الذهبى، رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، أنه تم الانتهاء من الكود الخاص بمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية، بحيث يتم استخدامها فى زراعة كافة أنواع النباتات والفواكه وليس الغابات الشجرية فقط، مشيرا إلى أن كل نوع من النبات يحتاج كود معين أو معالجة بعينها.

من ناحية أخرى، أشار الذهبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه جار إعادة اعتماد معامل المركز من قبل خبراء عالمين من مختلف الدول، موضحا أن المركز يضم 7 مراكز،الهدف من اعتمادها عالميا أن تكون كافة الأبحاث وتحاليل العينات والأكواد التى تقرها معترف بها فى مختلف دول العالم.

وأوضح أن اعتماد هذه المراكز يتضمن مراجعة دقيقة لكافة الامكانيات التى تعتمد عليها المعامل داخل المراكز والأجهزة والتجارب وكيفية تحليل العينات.

وأكد أن المركز يشرف على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى فى 4 مدن جديدة وهى " العاشر من رمضان وبرج العرب و15 مايو وبدر بواقع 12 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لتنفيذ وحدات أخرى فى محافظتى قنا والأقصر.


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