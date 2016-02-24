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التجمع: المشهد السياسى مرتبك والبرلمان "مشلول" واالفقراء لن ينتظروا كثيرا

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التجمع: المشهد السياسى مرتبك والبرلمان "مشلول" واالفقراء لن ينتظروا كثيرا التجمع: المشهد السياسى مرتبك والبرلمان "مشلول" واالفقراء لن ينتظروا كثيرا
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن المشهد السياسى مرتبك خلال الفترة الحالية لعدة أسباب منها أن البرلمان يخضع الآن لمحاولة دءوبة من ائتلاف دعم ، للسيطرة على كل مفاصله مما يؤدى إلى ارتباك بداخله ويعطل عمله .

وأضاف السعيد لـ"اليوم السابع"، :" يسعى دعم مصر للسيطرة على البرلمان بدعوى إنه لازم يخلص اللائحة الملعوب فيها والتى تتكون من 440 مادة فى حين أن الدستور الذى ينظم كل العلاقات فى المجتمع وبين كل السلطات يتكون من 247 مادة ".

وأوضح السعيد::" هدف دعم مصر هو الاستمرار فى مناقشة اللائحة دون الالتفات إلى القضايا المهمة، ليستمر الائتلاف فى السيطرة وتوزيع كعكة البرلمان عليه وعلى من يعملون بداخله، وبالتالى البرلمان معطل ومشلول ..الدنيا فى أزمة حقيقية وتحتاج أن يدرك رئيس دعم مصر أن هناك مصر أولا ويجب أن نضعها فى الاعتبار بعيدا عن المصالح الشخصية".

وتابع السعيد:" فى الوقت نفسه هناك تجاوزات أمناء الشرطة التى يمكن أن تحل بالإجراءات التى اتخذت الآن.. لكن الامر يحتاج إلى التشدد ضد حالة التسيب الموجودة فى المجتمع.. أضعف مما يجب لأنها مصممة على إفقار الفقراء وتدليل رجال الاعمال وما نخشاه أن الفقراء لن ينتظروا كثيرا "، على حد قوله.


>- حزب التجمع: تشكيل الهيئة البرلمانية بـ 10 نواب يقضى على الأحزاب داخل البرلمان

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مصر 365

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