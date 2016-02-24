"الطرق والكبارى" تنتهى من طريق "وادى النطرون- العملين" نهاية الشهر الجارى

أكد مصدر مسئول بهيئة الطرق والكبارى، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع طريق "وادى النطرون- العلمين" نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن الأمطار التى تعرضت لها المناطق التى يمر بها الطريق السبب فى تأخير أعمال تنفيذ الطريق.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الأمطار تسببت فى تعطيل أعمال التنفيذ أكثر من مرة، مما أدى إلى تأخير الانتهاء من الطريق فى الموعد المحدد، فضلا عن أن المياه الجوفية المشبعة بها التربة بسبب المزارع المجاروة حولت المشروع من "رفع كفاءة إلى إنشاء من جديد".

وقال المصدر، إن مشروع الطريق البالغ طوله 135 كيلو مترا، وتكلفة إجمالية 1.920 مليار جنيه، شمل إنشاء من جديد وتوسعة بإضافة حارة إضافية، وسيتم الانتهاء من تنفيذه نهاية شهر فبراير الجارى، من أجل افتتاحه للجمهور من الاتجاهين.