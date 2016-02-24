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"الوفد" يحسم مصير نائب الحزب المنضم لائتلاف "دعم مصر"الجمعة

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"الوفد" يحسم مصير نائب الحزب المنضم لائتلاف "دعم مصر"الجمعة "الوفد" يحسم مصير نائب الحزب المنضم لائتلاف "دعم مصر"الجمعة
تجتمع الهيئة العليا لحزب الوفد، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة مصير النائب السيد حسن عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، المضم للجنه التواصل السياسى فى ائتلاف دعم ، بالمخالفة لقرار الحزب بعدم الانضمام للائتلافات البرلمانية والالتزام بأن يكون كل نواب حزب الوفد ضمن الهيئة البرلمانية للحزب، دون الدخول فى أية تحالفات أخري.

كان عضوان من الوفد، هما النائب مجدي بيومى، و الدكتور محمد سليم، قد أعلنا فى وقت سابق عدم الانضمام لائتلاف دعم مصر، عقب تداول أخبار عن حضورهما اجتماعات الائتلاف، وينتظر النائب السيد حسن المثول أمام لجنة التنظيم فى الوفد وقد يتم اتخاذ قرار بفصله حال استمرار تمسكه بالاستمرار فى ائتلاف دعم مصر.


>- فتنة المادة 21 تشتعل تحت القبة.. التصويت 5 مرات يثير غضب نواب.. 40 عضوا يعدون مذكرة لتقديمها لرئيس البرلمان لإعادة التصويت.. هيثم الحريرى: دعم مصر يريدها دون تعديل.. سليمان العميرى: الائتلاف مش وصى

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مصر 365

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