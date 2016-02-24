اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية برعاية السيسى

تنطلق اليوم الأربعاء ولمدة يومين فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، برعاية الرئيس الحالى للقمة العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة (17) رئيس للمجالس والبرلمانات العربية، وأكثر من (50) عضو من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربى.

يأتى المؤتمر بمبادرة من البرلمان العربى بالتنسيق مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلمانو العربى، تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية".

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، "التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية"، وتهدف إلى الوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربى، والخروج برؤى برلمانية تعكس تضافر الجهود الرسمية والشعبية، ويؤسس لدعم العمل العربى المشترك على جميع المستويات السياسية والتشريعية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وتعقد جلسة مغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، فى اليوم الثانى، للتداول حول دور المجالس والبرلمانات العربية فى تطوير منهجيات العمل العربى المشترك وتفعيل هياكله وآلياته ومؤسساته، ليعقبها خلسة ختامية يتم خلالها تلاوة إعلان المؤتمر الأول لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وسيتم التأكيد فى هذا البيان، على وجه الخصوص مأسسة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعبية، وتجديد مناهج العمل العربى المشترك، وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى فى تطوير منظومة العمل العربى المشترك، وسيرفع إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وسيشكل هذا المؤتمر، الأول من نوعه على هذا المستوى، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية إضافة نوعية فى مسار تجديد مناهج العمل العربو بتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى فى إصلاح منظومة العمل العربى المشترك.