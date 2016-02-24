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165 معدة زراعية لتطوير الرى الحقلى لـ105 ألف فدان بـ5 محافظات

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165 معدة زراعية لتطوير الرى الحقلى لـ105 ألف فدان بـ5 محافظات 165 معدة زراعية لتطوير الرى الحقلى لـ105 ألف فدان بـ5 محافظات
قال الدكتور محمد عبد التواب، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، إنه يتم حاليا تنفيذ مشروع الرى الحقلى فى مساحات 105 ألف فدان بـ5 محافظات "كفر الشيخ ، والبحيرة وأسيوط وقنا وسوهاج، من خلال حرث وتسوية التربة بالليزر وتطهير الترع والمصارف وتوزيع الجبس الزراعى، مشيرا الى أن هناك 165 معدة زراعية تشارك فى المساحات المستهدفة، منها 60 جرار حرث و60 جرار للتسوية و45 حفار .

وأكد عبد التواب، لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز يقوم حاليا بتطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع والمجارى المائية باستخدام الحفارات بمختلف المحافظات، بهدف إزالة الحشائش المائية،لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطاءه التصرف المائى اللازم، بالإضافة إلى تحليل عينات من مياه الرى والصرف وتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام الزراعى عن طريق تحليل العينات معمليا وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.

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