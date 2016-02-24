مباحث القاهرة تضبط 5 هاربين من أحكام قضائية بينهم محكوم عليه بالمؤبد

تمكن النقيب أحمد حبيب معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، أمس، من ضبط "محسن ح ا" 39 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 6592/2717 لسنة 2012م الجمالية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب إسلام أبو بكر الصديق معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط "مصطفى إ ع" 34 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 8896 لسنة 2011 حلوان "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 15 سنة.

كما نجح النقيب كريم عزمى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "محمود ع ع " 27 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 6054/5762 لسنة 2014 عين شمس "سلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، وتمكن النقيب كريم عزب معاون مباحث قسم شرطة بدر، من ضبط "محمد س ع" 22 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4094/12395 لسنة 2011م عين شمس "عاهة مستديمة" والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات، ونجح النقيب مصطفى محروس معاون مباحث قسم شرطة روض الفرج، من ضبط " إسلام م ع " 29 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 5399/2454 لسنة 2014م روض الفرج " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات .