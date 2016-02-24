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انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.. اليوم

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انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.. اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية.. اليوم

    تنطلق اليوم الأربعاء ولمدة يومين فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية، برعاية الرئيس الحالي للقمة العربية الرئيس المصري عبدالفتاح بمشاركة 17 رئيسا للمجالس والبرلمانات العربية، وأكثر من 50 عضوا من أعضاء المجالس العربية والبرلمان العربي.

وأفاد بيان للبرلمان العربي أصدره من مقره بالقاهرة أمس الثلاثاء أن المؤتمر يأتي بمبادرة من البرلمان العربي بالتنسيق مع كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار "رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية".

وأضاف البيان أن المؤتمر سيناقش "التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية"، وتهدف إلى الوقوف على الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على وحدة الصف العربي، والخروج برؤى برلمانية تعكس تضافر الجهود الرسمية والشعبية، ويؤسس لدعم العمل العربي المشترك ﻋﻠﻰ جميع المستويات السياسية والتشريعية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وأوضح البيان أن جلسة مغلقة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية ستعقد في اليوم الثاني للتداول حول دور المجالس والبرلمانات العربية في تطوير منهجيات العمل العربي المشترك وتفعيل هياكله وآلياته ومؤسساته، لتعقبها جلسة ختامية يتم خلالها تلاوة إعلان المؤتمر الأول لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية وسيتم التأكيد في هذا البيان، على وجه الخصوص مأسسة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعبية، وتجديد مناهج العمل العربي المشترك، وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبي في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وسيرفع إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. وأكد البرلمان العربي أن هذا المؤتمر، الأول من نوعه على هذا المستوى، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، سيشكل إضافة نوعية في مسار تجديد مناهج العمل العربي بتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبي في إصلاح منظومة العمل العربي المشترك.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرئيس الحالي للقمة العربية، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية صباح غد الخميس بقصر الاتحادية (شرق القاهرة).

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