‏‫مشاري بن سعود يدعو إلى الاهتمام بتطوير خدمات النقل الجوي في الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه بالإمارة أمس الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً، بمناسبة حضور حفل اختتام أنشطة التوعية والتوجيه بفرع الهيئة بالمنطقة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالشيخ السند ومرافقيه، مثمناً سموه الجهود المباركة التي يقوم بها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإعلاء كلمة الدين، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - من دعم واهتمام، ما جعلهم يؤدون واجباتهم المنوطة بهم على أكمل وجه.

وأكد سمو أمير الباحة أهمية دور الهيئة ورسالتها في تطبيق مبادئ الدين الإسلامي من خلال تطبيق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيداً بالجهود والأعمال المميزة التي تبذلها الهيئة في المنطقة لتثقيف وتوعية المجتمع.

من جانبه أعرب الشيخ السند عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة الباحة، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل بمشيئة الله على مواصلة عملها وتطويره لخدمة الدين ثم الوطن والمواطن، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الرئاسة في المنطقة وما تقدمه من برامج توعوية وإرشادية لجميع فئات المجتمع وما يقوم به منسوبوها من جهود خدمة للدين ثم المليك والوطن.

وفي نهاية اللقاء قدم سمو أمير الباحة هدية تذكارية للدكتور السند، كما تسلم سموه هدية تذكارية مماثلة بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال مدير عام فرع الرئاسة بالباحة الشيخ سعيد الزهراني.

وكان الأمير مشاري بن سعود قد استقبل في منزله في مدينة الباحة أمس الأول، خلال الجلسة الأسبوعية، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر د. عبدالرحمن السند، القضاة ومديري الإدارات الحكومية، ومحافظي المحافظات، وأعضاء مجلس المنطقة، ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل، وجمعاً من المواطنين.

ونوه أمير الباحة بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الهيئة، مشيراً إلى ما يقومون به من أعمال عظيمة، حيث عدها السلف الصالح ركناً سادساً من أركان الإسلام.

وأضاف أن جهاز «الهيئة» سيبقى صامداً - ان شاء الله – على الرغم مما يتعرض له من سهام خبيثة ومن تجريح في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض الأقلام، مؤكداً أن ذلك لن يزيدها إلا عزماً على مواصلة عملها الجليل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأعرب الأمير مشاري بن سعود عن شكره لهم وعلى ما يبذلونه من جهود لخدمة الدين والوطن، حاثاً على مساندتهم وأن يكون الجميع عوناً لهم في حماية المجتمع مما يتعرض له من أمور محدثة يشارك فيها البعض عن طريق الجهل والقلة عن طريق التعمد، متمنياً أن تثمر جهودهم في هذه المنطقة ودعم هذه الأيادي الكريمة التي يجب ألا تعمينا بعض الزلات والأخطاء عن العمل العظيم الذي تقوم به الهيئة من الأعمال المستوفية لكل الشروط النظامية التي تراعي حقوق الفرد والمجتمع.

بعد ذلك استعرض، م. خالد الصايغ وكيل أمين منطقة الباحة للتعمير المشروعات التخطيطية التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمنطقة، وذلك حسب توجيه سموه الكريم بتخصيص الجلسات الأسبوعية لمناقشة مشروعات الإدارات الحكومية بالمنطقة وإظهارها للمواطن بكل شفافية.

من جهة أخرى، بحث الأمير مشاري بن سعود، خلال اجتماعه في مكتبه، أول من أمس مع مدير مطار الباحة الإقليمي عبدالرحمن الهاشمي، ومدير الخطوط السعودية صالح العمودي، ومدير عام الطرق والنقل بالمنطقة م. جمعان بن شلاش، ومدير هيئة السياحة والآثار بالباحة، الاحتياجات المطلوبة لتطوير مطار الباحة الهادفة لتقديم افضل الخدمات للمسافرين.

وأكد أمير المنطقة، في كلمته خلال الاجتماع أهمية الرقي بخدمات النقل الجوي التي ينشدها المواطن والمقيم، مشدداً على ضرورة توفير جميع الإمكانات المحققة لطموحات أهالي الباحة والزوار، من خلال زيادة الرحلات الجوية الداخلية وإضافة الرحلات الدولية.

وحث الأمير مشاري بن سعود الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمة المميزة للمسافرين.

وناقش الأمير مشاري بن سعود والحضور عدداً من الموضوعات والأمور المتعلقة بتحسين وتطوير خدمات النقل الجوي، المتضمنة مشروع توسعة المطار، وزيادة الرحلات بين الباحة والمدن الرئيسية، وتسيير رحلات داخلية للطيران الخاص، وتسيير رحلات دولية، وإنشاء صالة خدمات ركاب الدرجة الأولى، ترتيب صالة استقبال الركاب، وتوفير شركات ليموزين للمطار وتثبيت تسعيراتها، إيجاد «كونترات» خاصة بالفنادق بالمطار، كما أكد الامنتاع على عقد دورات للمرشدين السياحيين وإيجاد مكاتب لهم بالمطار، وتسهيل إجراءات خدمات النقل من وإلى المطار بباصات صغيرة وتخصيص ركن بالمطار يختص ببيع تراث المنطقة.