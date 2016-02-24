الخارجية تطلب عدم السفر للبنان وعودة المقيمين والزائرين

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصاً على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة. الى ذلك أكد سفير المملكة لدى لبنان علي عواض عسيري امس أن لبنان يجب أن يعود الى عروبته. وقال إثر استقباله وفوداً أمت السفارة السعودية في بيروت متضامنة: "إن التحرك العفوي من خلال الزيارات التي امت السفارة تعبر عن محبة اللبنانيين للسعودية وصونهم لعمق العلاقات بين البلدين". ورأى "أن الجهات التي تسعى الى عرقلة العلاقات لا تعبر عن رأي اللبنانيين ولا عن لبنان"، مشيرا الى أن "هناك شريحة تؤذي لبنان".

عسيري: هناك شريحة تؤذي لبنان رزق: إيران تدعم فصيلاً يخرب العلاقات

وكان وفد من تيار المستقبل برئاسة أمينه العام أحمد الحريري زار سفارة المملكة للتعبير عن تضامن التيار مع المملكة. كما زار السفارة وفد من العائلات البيروتية للتضامن.

وحمل رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية إيلي رزق مواقف بعض السياسيين في الحكومة ما تمر به لبنان من أزمة أدت لتدهور اقتصاده ومحاولة عزله عن محيطة العربي، مشيراً بأن المملكة دعمت لبنان كدولة على عكس إيران التي دعمت فصيلاً سياسياً من أجل تقويته على الحكومة لنشر الطائفية ودمار لبنان.