أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الخارجية تطلب عدم السفر للبنان وعودة المقيمين والزائرين

Google+ Print
الخارجية تطلب عدم السفر للبنان وعودة المقيمين والزائرين الخارجية تطلب عدم السفر للبنان وعودة المقيمين والزائرين

    صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصاً على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة. الى ذلك أكد سفير المملكة لدى لبنان علي عواض عسيري امس أن لبنان يجب أن يعود الى عروبته. وقال إثر استقباله وفوداً أمت السفارة في بيروت متضامنة: "إن التحرك العفوي من خلال الزيارات التي امت السفارة تعبر عن محبة اللبنانيين للسعودية وصونهم لعمق العلاقات بين البلدين". ورأى "أن الجهات التي تسعى الى عرقلة العلاقات لا تعبر عن رأي اللبنانيين ولا عن لبنان"، مشيرا الى أن "هناك شريحة تؤذي لبنان".

عسيري: هناك شريحة تؤذي لبنان رزق: إيران تدعم فصيلاً يخرب العلاقات

وكان وفد من تيار المستقبل برئاسة أمينه العام أحمد الحريري زار سفارة المملكة للتعبير عن تضامن التيار مع المملكة. كما زار السفارة وفد من العائلات البيروتية للتضامن.

وحمل رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية إيلي رزق مواقف بعض السياسيين في ما تمر به لبنان من أزمة أدت لتدهور اقتصاده ومحاولة عزله عن محيطة العربي، مشيراً بأن المملكة دعمت لبنان كدولة على عكس إيران التي دعمت فصيلاً سياسياً من أجل تقويته على الحكومة لنشر الطائفية ودمار لبنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان