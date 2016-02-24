توجيهات بعدم إفراغ الأراضي الواقعة في مشروع الجسر البري

عممت وزارة العدل على كافة المحاكم وكتابات العدل بعدم استخراج أو إفراغ صكوك أراضي في جميع النطاقات المتعلقة بمسار مشروع سكة حديد الجسر البري الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناءي الدمام والجبيل.

واستند التعميم على خطاب وزارة المالية بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقها على ساحل الخليج العربي والذي يتولى تمويل البنية التحتية له صندوق الاستثمارات العامة، وأن يشكل فريق عمل من وزارتي النقل والمالية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة للإشراف على طرح تنفيذ البنية التحتية للمشروع في منافسة عامة، وذلك بعد موافقة الجهات العليا على المسار المقترح لسكة حديد الجسر البري.

وسبق أن أشارت المؤسسة العامة للخطوط الحديدة على موقعها الرسمي إلى أن مشروع الجسر البري يهدف إلى ربط البحر الأحمر بالخليج العربي، ويخدم حركة نقل الحاويات سواء المتجهة للأسواق المحلية أو إلى أسواق دول الخليج.

ويعد المشروع واحداً من أكبر المشروعات التي سيتم تنفيذها في المنطقة وسوف يكون له تأثير كبير على مسارات النقل في المنطقة نظراً للموقع الجغرافي والإستراتيجي المتميز للمملكة، وسيكون له بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب المزيد من التجارة العابرة.

وتشير التوقعات إلى وصول أعداد الحاويات المتداولة على الجسر البري إلى أكثر من 700 ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه ثمانية ملايين طن من المشحونات ستتدفق إلى أسواق المملكة والدول المجاورة، كما أن المشروع سيخدم ملايين الركاب سنوياً.