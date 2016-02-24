عصابات إجرامية تحترف التسوّل بأطراف مبتورة!

سجل مؤشر استغلال الأطفال مبتوري الأيدي أو المعوقين نسبة قوية في «ظاهرة التسول»، حيث كشفت نتائج الحملات الأمنية التي تنفذها اللجنة الأمنية لمكافحة التسول بشرطة منطقة الرياض أن التسول بأطفال مبتوري الأيدي أو معوقين أمام إشارات المرور وفي الأسواق لم يعد للحاجة والعوز كما هو معروف، بل أصبح يمارس من قبل جماعات إجرامية منظمة تستغل ضعف الأطفال وظروفهم لتحقيق مكاسب مادية عالية إذ تؤكد الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسبة المتسولين من الوافدين تفوق 85% من إجمالي عدد المتسولين في المملكة، كما أن معظم المستغلين لهؤلاء الأطفال من بني جلدتهم سواء كانوا موجودين داخل المملكة أو خارجها.

«الرياض» تكشف ميدانيا عبر هذا التحقيق خفايا هذه العصابات وحيلها التي تمارسها لكسب تعاطف المجتمع باستخدام هؤلاء الاطفال واجهة لأعمالهم ومن ثم جني المزيد من الأموال غير المستحقة والتي تذهب للرؤوس الكبيرة التي تدير هذه العصابات..

عصابات دولية منظمة

في البداية إلتقينا محمد الهوساوي -أحد المتعاونين مع جهات التحقيق في مجال الترجمة مع المقبوض عليهم من جنسيات أفريقية-الذي أكد أنه التقى عددا من الأطفال المقبوض عليهم من مبتوري الأيدي ممن قبضت عليهم اللجان الأمنية لمكافحة التسول لتقريب المعلومات التي يدلون بها لجهات التحقيق مشيرا إلى أن كثيرا من الأطفال مبتوري الأيدي اعترفوا بأنه يتم استغلالهم عن طريق عصابات دولية منظمة في «الاتجار بالبشر»؛ حيث اعترف الأطفال بأن هناك أشخاصا يقومون بشرائهم من أسرهم في الخارج لتهريبهم للمملكة عن طريق بعض دول الجوار حتى يصلوا إلى محافظة جدة ومن ثم يتم تهريب البعض منهم للرياض.

ويشير هوساوي أن غالبية هؤلاء الأطفال ومن خلال اللقاء بهم يتضح أنه تم اختيارهم بدقة من تلك العصابات المنظمة؛ حيث يتميز الكثير منهم بخلل عقلي وعدم تركيز في الغالب حتى لا يستطيع الإرشاد لمن يستغله في موضوع التسول؛ حيث تقوم تلك العصابات برميهم في الشوارع وعند إشارات المرور في الغالب وفي المساء تعود لأخذهم وجمع ما معهم من مبالغ.

وقال: إن أحد الأطفال قال لي أن سيدة تسكن في محافظة جدة قامت بتسليمه لسيدة أخرى من نفس جنسيتهم تقطن الرياض وهي من تقوم بدفعه للعمل في التسول ولا يختلف اعتراف طفل آخر (مبتور اليد) ممن تم القبض عليه عن اعتراف الأول؛ حيث يشير هوساوي أن شخص من إحدى الدول العربية هو من قام ببيعة على شخص آخر من جنسية عربية ليدفعه للتسول عند إشارات المرور في مدينة الرياض ويقوم بأخذه مع مجموعة من الأطفال لديهم نفس الإعاقة (بتر يد) من دولة أفريقية ويجمع ما معهم من مبالغ مالية ويمارسون هذا العمل يوميا حتى تم القبض عليهم!

85% من المتسولين وافدون!

بدوره كشف بدر باجابر-الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بهيئة حقوق الإنسان- إن ظاهرة التسول باستغلال أطفال مبتوري الأيدي أو معاقين أصبح في الأونة الأخيرة مؤشرا قويا؛ حيث إن التسول لم يعد للحاجة والعوز كما هو معروف، بل أصبح يمارس من قبل جماعات إجرامية منظمة تستغل ضعف الأطفال وظروفهم لتحقيق المكاسب المادية، وتؤكد الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية أن نسبة المتسولين من الوافدين تفوق 85% من إجمالي عدد المتسولين في المملكة، كما أن معظم المستغلين لهؤلاء الأطفال من بني جلدتهم سواء كانوا موجودين داخل المملكة أو خارجها.

أبعاد خطيرة

وأكد باجابر أن جريمة استغلال الأطفال والنساء في التسول لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية، وتعمل الجهات الأمنية للكشف عن المستغلين لهذه الفئة وهم من العصابات التي تشغّل هؤلاء الأطفال في امتهان التسول وتحيلهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، ويتم التعامل مع هذا النوع من القضايا وتكييفها على أنها جريمة ولن يكتفى بأخذ التعهدات أو الإيقاف لمدة مؤقتة، كما هو الحال بالنسبة للمتسولين الذين يدعون الحاجة والعوز دون أن يكون وراءهم عصابات تديرهم، ومن ثم تحال إلى المحكمة وينال الجناة العقوبات الرادعة وفقاً للنظام، كما يتم التعامل مع المستغلين (الضحايا) من الأطفال أو المعاقين أو النساء أو غيرهم بحمايتهم ومساعدتهم وإعادتهم لأوطانهم إذا كانوا من غير السعوديين وفقاً لأحكام النظام. وطالب باجابر في حديثة ل «الرياض» بتغيير بعض المفاهيم والرؤى عن التسول، وأن ندرك أبعاد هذه الظاهرة وحقيقتها وخطورتها، وأن ننظر إلى التسول على أنه جريمة إنسانية في حق الأطفال الأبرياء وعلينا محاربتها والتصدي لها بكل الوسائل وأن تتضافر الجهود للوقوف في وجهها والقضاء عليها والحد من آثارها وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

دور المواطن والمقيم

وطالب عمر العيد -مدير مكتب مكافحة التسول في الرياض- في حديثه بمضاعفة دور المواطن والمقيم للتعاون مع مكاتب مكافحة التسول والجهات الأمنية القابضة للحد من تفشي ظاهرة التسول والحد من أضرارها وأبعادها الأمنية والاجتماعية على الفرد والمجتمع مشيرا إلى أن دور المواطن والمقيم في مكافحة التسول في السنوات الأخيرة أصبح ضعيف جداً وبحاجة لتوعية لكي يدرك أضرار هذه الظاهرة وخطرها على الفرد والمجتمع، وكذلك الدور الإعلامي مهم وضروري حيال تسليط الضوء على ظاهرة التسول وما تفرزه من سلبيات على الفرد والمجتمع وللمساهمة في الحد من الظاهرة ينبغي عدم التعاطف مع المتسولين، ويمكن دفع ماتجود به النفس إلى الجمعيات الخيرية لتقوم بدورها بإيصاله إلى المستحقين وليكن شعارنا (لا لدعم التسول، نعم لمساعدة المحتاجين الحقيقيين عبر الجمعيات الخيرية).

وأكد العيد على ضرورة تعاون جميع الجهات المختصة والمعنية لمكافحة ظاهرة التسول من خلال تطبيق وتفعيل جميع التعليمات المنظمة لتلك الظاهرة.

منوها بالجهود التي تلمسها لجنة مكافحة التسول ومكتب مكافحة التسول بالرياض من لدن سمو أمير منطقة الرياض وحرص سموه واهتمامه بمكافحة ظاهرة التسول، إلى جانب جهود وزير الشؤون الاجتماعية ودعمه المتواصل.

أمين لجنة مكافحة الاتجار بالبشر ل«الرياض»:

استغلال الأطفال والنساء في التسوّل «جريمة» عقوبتها السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال

أكد الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بهيئة حقوق الإنسان بدر بن سالم باجابر ل»الرياض» أن اساءة استغلال الأطفال بمختلف صوره سواء في التسول أو غيره يعتبر من أبشع الجرائم، وقد أصبحت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة تمارس من قبل جماعات إجرامية تستغل ضعف الأطفال وظروفهم لتحقيق مكاسب مادية غير عادية، حتى لو أدى ذلك إلى التنكيل بالأطفال وتشويههم لاستدرار عطف الناس والحصول على أموالهم. وأضاف: أنه من المفترض أن التسول نتيجة الفقر والعوز والحاجة كما هو معروف، حتى هذا النوع من التسول يعد سلوكا فيه إراقة لماء الوجه، وامتهان لكرامة الانسان، ولكنه في وقتنا الحاضر أصبح مهنة لمن لا مهنة له وأصبح للاستزادة وليس للحاجة، « ومن سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر» كما ورد في الحديث الشريف، أما اساءة استغلال الأطفال بمختلف صوره سواء في التسول أو غيره فهو جريمة.

وأوضح باجابر أن هناك بعض ضعاف النفوس من يتاجر بأولاده في التسول ويهدر كرامتهم ويحرمهم من التعليم ويقضي على مستقبلهم ويربيهم على الذل والمهانة، وهم لا ذنب لهم سوى أنهم ضحايا للجشع والطمع، مؤكدا أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص جرم هذا الفعل واعتبر استغلال الأطفال والنساء في التسول حتى وإن كان من الأقارب صورة من صور الاتجار، ويعاقب عليها النظام بالسجن الذي تصل مدته إلى (15) عاماً أو الغرامة التي تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً.

وأوضح أن المملكة تقوم بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكافة صوره وأشكاله وحماية ضحايا الاتجار وفق منهج شامل يستند على مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية السمحة التي تحدد كيفية تعامل القائمين على انفاذ النظام مع المتورطين في مثل هذه الجرائم شأنها في ذلك شأن بقية الجرائم، وقد أصدرت المملكة نظاما لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكافة صوره ومنها جريمة استغلال الأطفال في التسول أو العمل القسري، ونظاماً آخر لحماية الأطفال إلى غير ذلك، كما لفت إلى أن المملكة صادقت على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وبالذات النساء والأطفال، بالإضافة إلى مصادقتها على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والتي تهدف إلى سرعة ودون إبطاء اتخاذ تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، وقد أنشأت المملكة أيضاً دوراً لتقديم الدعم والحماية والرعاية للأطفال المتسولين والباعة المتجولين في عدد من المدن الرئيسية سواء كانوا ضحايا جرائم اتجار بالأشخاص، أو كانوا ضحايا محتملين لتلك الجرائم، وتلعب دوراً حيوياً في تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة القانونية للضحايا للتغلب على الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن العنف والاضطهاد.

مدير مكتب مكافحة التسوّل يؤكد ل«الرياض» سعيهم لتحجيم "الظاهرة":

متسوّلو المساجد والأسواق وإشارات المرور ليسوا محتاجين!

أكد عمر العيد -مدير مكتب مكافحة التسول بالرياض- بأن ظاهرة التسول لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات ولكنها تختلف من مجتمع لآخر، موضحا أنه لوحظ انتشار ممارسة ظاهرة التسول في المساجد والأسواق وعند الاشارات المرورية والأماكن العامة مستغلين بذلك عطف الناس وطيبتهم وهذا يتنافى مع ما منّ الله به من خيرات على هذه البلاد لافتا إلى أن الجهة المختصة بالقبض على المتسولين هي اللجنة الأمنية لمكافحة التسول التابعة لشرطة منطقة الرياض.

وأضاف بأن اللجنة الأمنية لمكافحة التسول بالرياض تقوم بجهود حيال تحجيم هذه الظاهرة والحد من انتشارها من خلال الفرق الميدانية اليومية التي تقوم بها لملاحقة المتسولين، ومن ثم يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية مكملاً لدور الجهات الأمنية منذ استلام المتسول السعودي سواء كان ذكرا او انثى من الجهة الأمنية واستضافته بالمكتب واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقة من خلال دراسة حالته الاجتماعية مكتبياً ومن ثم دراسة وضع الحالة ميدانياً للتأكد من حاجته للمساعدة وتقديم كافة الاحتياجات الضرورية واللازمة له والتي تضمن عدم عودته للتسول مرة أخرى من خلال تحويل المتسول لمكتب الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية أو صندوق تنمية الموارد البشرية ومتابعة ذلك للتأكد من استقرار الحالة، وفي حالة تكرار المتسول السعودي واستيفاء جميع الخدمات الاجتماعية له يتم إحالة معاملته للشرطة لعرضة على هيئة التحقيق والادعاء العام لإصدار العقوبة المناسبة له حسب التعليمات، حيث ان الأغلبية من هؤلاء المتسولين اتخذوا التسول كمهنة وليست حاجة وغالبية المتسولين من النساء والأطفال.

القبض على 395 متسوّلاً في الرياض خلال أربعة أشهر!

كشفت إحصاءات حديثة حصلت "الرياض" عليها بأن أعداد المتسولين السعوديين المقبوض عليهم من قبل دوريات اللجنة الأمنية لمكافحة التسول بالرياض للفترة من 01/01/1437ه الى 08/05/1437ه بلغ (395) حالة من بينهم (92) طفلا و(30) رجلا و(273) من الأناث، حيث قام مكتب مكافحة التسول بالرياض بتقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وتم إحالة (24) حالة منهم الجمعيات الخيرية و(75) حالة لصندوق تنمية الموارد البشرية و(13) منهم إلى الضمان الاجتماعي و(38) حالة تم تحويلهم إلى أقسام الشرط، كما تم إحالة (5) حالات لقسم الدراسات الميدانية للأسر المتسولة، و(83) حالة للبرامج والمناشط التوعوية والتثقيفية.