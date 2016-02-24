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بالصور..مدير أمن الغربية يقود حملة تموينية بطنطا

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بالصور..مدير أمن الغربية يقود حملة تموينية بطنطا بالصور..مدير أمن الغربية يقود حملة تموينية بطنطا
قاد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، حملة تموينية شنتها إدارة مباحث برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة ضمت المقدم محمد عز، والنقيب مصطفى الكومى الضباط بالإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع بدون ترخيص لغش زيوت السيارات بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا، وعثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الزيوت المغشوشة معبأة داخل جراكن عليها علامات وهمية قبل بيعها للجمهور.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام "نادية س ح س" – 48 سنة مقيمة بشارع على بك الكبير، بإنشاء مصنع غير مرخص بناحية قرية خرسيت – مركز طنطا جهزته بالأدوات اللازمة للتصنيع والتعبئة واستخدامها زيوت مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات وهمية وبيعها للمواطنين.

وتم إعداد مأمورية استهدفت المصنع قادها مدير أمن الغربية، وتم ضبط "يوسف م ع ب" - 43 سنة مقيم منشأة الكرى – مركز كفر الزيات المدير المسئول عن المصنع أثناء قيامه بتعبئة الجراكن ومزاولة العمل بالمصنع. وبالتفتيش تم ضبط 38 جركن معبأ "زيوت سيارات" مدون عليها إنتاج شركة أورال لتعبئة المواد البترولية سعة الجركن 16 لتر معد للبيع، و32 جركن معبأ "زيت تروس" مدون عليها انتاج شركة أورال لتعبئة المواد البترولية سعة الجركن 16 لتر معد للبيع، و"تانك" معبأ بزيوت السيارات سعة ألف لتر بدون بيانات معدة للتعبئة بإجمالى 2 طن و120 لتر زيوت سيارات مغشوشة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بملكية المضبوطات لصاحبة المصنع، وأنها تزاول النشاط بدون ترخيص، وتحرر المحضر رقم 9241 جنح مركز طنطا لسنة 2016، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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