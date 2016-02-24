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مليون جنية تنهى خصومة ثارية بين عائلتين فى المنوفية

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مليون جنية تنهى خصومة ثارية بين عائلتين فى المنوفية مليون جنية تنهى خصومة ثارية بين عائلتين فى المنوفية
عقدت جلسة صلح عرفية بقرية جزيرة الحجر التابعة لمركز الشهداء، بحضور قيادات المديرية، وإدارة البحث الجنائى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وبعض كبار عمد ومشايخ المنوفية والبحيرة، بين عائلة داوود "طرف أول" وعائلة عبد القوى "طرف ثانى"، وذلك على خلفية مشاجرة بينهم بأحد أسواق الماشية قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على "أبو الفتوح داوود، تاجر مواشى بالضرب بشومة على رأسه أدت إلى إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة توفى على إثرها.

وقدم كل من "رشدى . ر . ع . ع" وشقيقه عبد العزيز تاجرى ماشية ومقيمان دائرة مركز شبين الكوم، الكفن ومبلغ مالى قدرة مليون جنية ( على سبيل الديه ) لنجل المجنى عليه محمد، وتم الصلح بين الطرفين وقبول الدية والكفن، وقرر نجل المجنى عليه قبول العزاء بالسرادق المقام للصلح، وانصرف الجميع عقب ذلك فى هدوء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 943 إدارى مركز الشهداء لسنة 2016.

جلسة صلح (1)

جلسة صلح (2)

جلسة صلح (3)
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