الموز لزيادة الوزن.. يخلصك من النحافة والأنيميا

الموز من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية، وهى معلومة يجهلها الكثيرون معتقدين أن كل الفواكه لا يمكنها زيادة الوزن مهما كانت درجة السكريات التى تحتوى عليها.

فيما تؤكد الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أن بعض الفواكه ومن أهمها الموز يمكنها أن تساعد الجسم على اكتساب المزيد من السعرات وبعض الوزن، إذا تم استخدامها بشكل سليم ومنظم أيضًا.

فاكهة الموز لزيادة الوزن

وصفة الموز بالعسل لزيادة الوزن

>وأوضحت الدكتورة صفاء عمر أن الموز بشكل خاص يمكنه علاج النحافة لدى الذين يعانون منها، لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم، فهو غنى بعنصر البوتاسيوم الضرورى للغاية الذى يحافظ على نسبة ضغط الدم كما يعمل على تحسين نشاط الدماغ، كما أنه غنى أيضًا بالحديد الذى يعالج فقر الدم الذى يصاحب على الدوام الإصابة بالنحافة وضعف البنية.>وقدمت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة وصفة من الموز بالعسل لزيادة الوزن بطريقة صحية وسليمة ومنظمة، ودون أية مشكلات، وهى عبارة عن إضافة 2 ثمرة موز إلى 2 معلقة كبيرة عسل أبيض مرة صباحًا ومرة مساء وكسائل يمكن إضافة اللبن كامل الدسم الغنى أو تناوله بين الوجبات مرة بين الإفطار والغداء والأخرى بين الغداء والعشاء للحصول على أكبر نسبة من السعرات الحرارية.