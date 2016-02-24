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بالفيديو..خالد صلاح لـ"توفيق عكاشة": كذبت على مصر ولو كنت من دائرتك لشعرت بالخزى

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بالفيديو..خالد صلاح لـ"توفيق عكاشة": كذبت على مصر ولو كنت من دائرتك لشعرت بالخزى بالفيديو..خالد صلاح لـ"توفيق عكاشة": كذبت على مصر ولو كنت من دائرتك لشعرت بالخزى
تساءل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عما يفعله النائب توفيق عكاشة داخل البرلمان، مؤكدا أن "عكاشة" كذب على بأكملها عندما قال إنه سيستقيل من المجلس، موجها حديثه للنائب:"أنت مش قولت هتستقيل يا توفيق؟، وهعمل توكيل لأمى وهى هتروح تبيع الأرض وهسافر، أنت فاضى للشتيمه ليه؟".

وقال خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على فضائية النهار، "إن ما يفعله "عكاشة" حاليا يساهم فى هدم البرلمان، بسبب كذب النائب سياسًيا عندما صرح باستقالته وتراجع، وقال أنا معايا النواب وهترشح على رئاسة المجلس وفشل، ولما فشل قال بيقطعوا عليا النور، وقال أنا هدعى 300 نائب أيام انتخابات رئيس البرلمان فذهب إليه 3 نواب.. والـ3 كانوا قاعدين بالصدفة ونفوا بعد كده إنهم كانوا رايحين له"، مستنكرا:"ما هذا الهوس السياسى الذى نراه؟"

وأوضح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن النائب البرلمانى توفيق عكاشة لم يستطع اثبات ذاته سياسيًا، أو يقترح شىء أو حتى يدير محطته الفضائية اقتصاديًا، مضيفا:"داير مشتمة فى الناس وجاى تقول أطالب بانتخابات رئاسية مبكرة علشان تنطح فى الرئيس السيسى، وأنت مفكر إن ده هيرجعلك أى مصداقية وسط كل أكاذيبك السياسية على الناس وفى البرلمان"، وتابع:"أنا لو من نبروه كنت شعرت بالخزى لو انتخبتك، لأنك قولت حاجة ورحت عملت حاجة تانية".

وأشار إلى أن مثل هذه النماذج التى تصدرت المشهد فى المجتمع بالفوضى، لرخاوة الأداء القانونى، متسائلاً "أين الدولة فى هذا؟.. نحبس روائيين بدعوى خدش الحياء، وكذلك مفكرين، وماذا عن توفيق عكاشة الذى يشتم المجتمع؟".

ووجه خالد صلاح، حديثه لتوفيق عكاشة بعد التعدى على الصحفيين بالأمس فى جلسة البرلمان بألفاظ نابية "أنت عاوز تشتم الناس وما تتشتمش؟، دا إيه الهوس السياسى ده"، مطالبًا الدولة بتفعيل القانون للتصدى لهذه الوقائع من أجل حماية البرلمان المصرى، لاسيما أن قامات سياسية عظيمة موجودة تحت قبة البرلمان والآن نشاهد نوابا يعتدون على الصحفيين ويريدون منع الإعلام، واصفا الأمر بـ "المخجل".

واختتم خالد صلاح حديثه قائلاً،:"خسارة أن نصل إلى مرحلة من الإحباط على هذا النحو المخيف من الأداء البرلمانى، وأن يعبث صغار السياسيين وطفيليات الساحة الإعلامية بنا لهذه الدرجة، وتصل بنا إلى هذا المستوى".


>خالد صلاح بـ"آخر النهار": مجلس النواب "كئيب" وأُبارك للمهندس شريف إسماعيل.. ويؤكد: برلمان مفكك ويصب فى صالح الحكومة.. والمصالح الشخصية تغلب عليه.. ويجلب الأزمات للرأى العام بدلا من حل مشاكل المواطنين

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مصر 365

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