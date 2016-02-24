موجز الصحافة المحلية.. خلافات الوزراء تعصف بـ"حكومة إسماعيل"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: خلافات الوزراء تعصف بـ"حكومة إسماعيل"، حيث فى الوقت الذى تتصاعد فيه حدة الاتهامات لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وتجد الحكومة نفسها فى مواجهة غليان من الرأى العام لأسباب مختلفة، بعضها تصرفات فردية لأفراد ينتمون لوزارات مهمة، وكثير منها يرجع للأداء المرتبك للوزراء، وبدلاً من أن تتماسك الحكومة وتعيد حساباتها وتراجع خططها، انزلق أعضاء الحكومة إلى دائرة من الخلافات الشخصية فيما بينهم، وبدا واضحاً اشتعال نيران الصراعات و"الضرب تحت الحزام" بين الوزراء.

وأشارت صحيفة "الأهرام"، إلى تأكيد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، أن الجهاز الأمنى نجح فى إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع، كأحد التحديات الكبرى بعد ثورة 25 يناير، وأشار - خلال اجتماعه أمس بقيادات الوزارة - إلى أن المرحلة الحالية تفرض علينا العمل بفكر أمنى جديد يواكب التغيرات التى طرأت على المجتمع مع إعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على جميع مستوياته.

وقالت صحيفة "الأخبار"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلق اليوم رؤية مصر 2030 التى تهدف لوضع خارطة طريق فى المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمشاركة عدد من الوزراء وشباب الجامعات والشخصيات العامة، وصرح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لـ"الأخبار" بأن الرؤية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، تشمل محاور التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والشفافية وكفاءة المؤسسات، وأضاف أن البعد الاجتماعى فى الاستراتيجية سيشمل العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة.

وكشف هانى قدرى دميان وزير المالية، لصحيفة "المصرى اليوم"، عن خفض الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادى، إلى نحو 4.25 % خلال العام المالى الحالى 2015 / 2016، مقابل 5 % فى التقديرات السابقة، ورفع "دميان" تقديراته لعجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى إلى ما يتراوح بين 11 % و11.5 % مقبل نحو 8.9 % فى التقديرات السابقة.

وقال مصدر مسؤول فى مديرية أمن كفر الشيخ، لصحيفة "الشروق"، إن قيادات الأمن فى المحافظة برئاسة اللواء محمد عاطف شلبى، استقروا على عدة إجراءات لمنع تعدى أمناء الشرطة على المواطنين، من بينها تكليف كل مأمور مركز بوضع أسماء الأمناء والأفراد المتهورين فى قائمة وإرسالها إلى المديرية.