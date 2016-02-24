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القبض على 10 من "ألتراس أهلاوى" لاقتحامهم مباراة لكرة الماء بنادى الصيد

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القبض على 10 من "ألتراس أهلاوى" لاقتحامهم مباراة لكرة الماء بنادى الصيد القبض على 10 من "ألتراس أهلاوى" لاقتحامهم مباراة لكرة الماء بنادى الصيد
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 10 من عناصر "ألتراس أهلاوى"، وذلك عقب اقتحامهم نادى الصيد، أثناء إقامة مباراة لكرة الماء، دون الحصول على تصريح مسبق لحضور المباراة.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن 40 شخص من عناصر "الألتراس" اقتحموا نادى الصيد لتشجيع فريق النادى الأهلى فى مباراة لكرة الماء أمام فريق نادى الزمالك، وعقب مشاهدة الحكم لاقتحامهم المباراة قام بايقافها واستدعاء الأمن الإدارى، ومع رفضهم الامتثال لتعليمات الأمن، تم إخطار الأجهزة الأمنية بالجيزة، والتى طاردت تلك العناصر وألقت القبض على 10 منهم.

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