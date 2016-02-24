وزير السياحة: تسيير رحلات طيران بين مصر والمغرب يوليو المقبل

أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة، عن تسيير رحلات بين مصر والمغرب اعتبارا من يوليو من العام الحالى، حيث تعتبر المرة الأولى التي سيتم فيها إطلاق طيران خاص بين البلدين.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن السوق المغربى يعتبر أحد أهم الأسواق الواعدة فى المرحلة القادمة، وهناك حملة ترويجية سيتم إطلاقها لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر .

وأضاف وزير السياحة، أن الوزارة وهيئة التنشيط تستهدف فى خطتها التركيز على الأسواق الناشئة مثل سلوفاكيا وأذربيجان وجورجيا،معلنا عن تسيير رحلات طيران من تلك الأسواق قريبا.

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