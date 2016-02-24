يونس مخيون يرفض إجابة خالد صلاح على سؤال:هل ضحايا الإرهاب من الأقباط شهداء؟

رفض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، السؤال الذى طرحه عليه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار"، "جنود الجيش والشرطة الأقباط الذين يتوفون فى معارك مع الإرهاب هم شهداء، نعم أم لا؟"، الأمر الذى جعل رئيس النور يرد قائلاً "لا أنا مش فى امتحان أصلاً، وما تقوله امتحان نظام أمريكانى، وأنا اتحفظ على هذا الأسلوب فى البداية".

وقال "مخيون" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن مسألة الشهيد حددها النبى صلى الله عليه وسلم، عندما قال "من قُتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله"، مؤكداً أن النبى الكريم حدد هذا الضابط ولا يجوز لمسلم أن يخرج عنه بأى حال من الأحوال، مضيفًا "من قتلوا فى حوادث الإرهاب نحسبهم شهداء عند الله لأن الله سبحانه وتعالى من يعلم الخاتمة".

وأضاف رئيس حزب النور، أن المواطنة كما فسرتها المحكمة الدستورية العليا هى التعاون فيما يحقق مصلحة الوطن، وبهذا التعريف فلا تعارض على الإطلاق بين المواطنة والالتزام فى الدين، مشيراً إلى أنه يتحفظ على لقب "حزب النور السلفى" محملًا وسائل الإعلام إطلاق هذا اللقلب على حزبه، مضيفاً أن اسم حزبه هو حزب النور المصرى، قائلاً "نرحب بأى واحد مصرى يريد الانضمام لنا سواء كان مسلمًا أو غير مسلم".