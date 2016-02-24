القبض على العامل قاتل زوجته الأولى لرفضها إقامة "الثانية" بمنزل العائلة

تمكنت منذ قليل مباحث مركز قويسنا من ضبط عامل تجرد من مشاعر الإنسانية بقرية ابنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عندما قام بإطلاق الرصاص على زوجته ووالدته لقيامهما بمنع زوجته الثانية من الإقامة معه فى المنزل الخاص بالعائلة الأمر الذى أدى إلى مصرع زوجته وإصابة والدته بطلقة فى الذراع، تم نقلهما إلى مستشفى قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد بمصرع "منى.إ.ا" 35 عاما ومقيم بقرية ابنهس، كما أصيبت "شفيقة.أ.ا" مصابة بطلقة فى الذراع، وذلك لقيام "خالد.ش.أ" عامل ومقيم بذات الناحية بإطلاق الرصاص على زوجته ووالدته لقيامهما بمنع زوجته الثانية من الجلوس معه فى المنزل الخاص بالعائلة، الأمر الذى أدى إلى مصرع زوجته، وإصابة والدته بطلقة فى الذراع.

على الفور قرر اللواء جمال شكر تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث والرائد رأفت نصار رئيس المباحث والنقباء أحمد سرور ونصر موسى وبسام صالح وأحمد العباشى مصطفى حسانين وعبد الله الميت مصطفى داود معاونى مباحث المركز، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب قيام زوجته بمنع زوجته الثانية من الإقامة فى المنزل، وترويج شائعات بأنه لا يهتم بأبنائه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

- عامل يقتل زوجته ويصيب والدته لرفضهما إقامة زوجته الثانية بمنزل العائلة

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