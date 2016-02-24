مدير أمن المنوفية يجتمع بأفراد الشرطة ويطالبهم بحسن معاملة المواطنين

عقد اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية لقاءاً مع الأفراد من قوة المديرية، وأكد لهم على حسن معاملة المواطنين، وضرورة تلقى بلاغاتهم وفحصها، وبناء جسور الثقة بين هيئة الشرطة وكافة أطياف الشعب، وتحسين الصورة الذهنية لهيئة الشرطة والحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو.

كما شدد مدير أمن المنوفية خلال اللقاء على تنفيذ توجيهات الوزارة بتفعيل ضوابط حقوق الإنسان بالمراكز والأقسام، موضحاً أن أمن المواطن وكرامته من أولويات الوزارة.

وشرح لأفراد الشرطة القواعد المنظمة لحمل السلاح، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب أى جريمة أو تجاوز، لما له من مردود سئ على جهاز الشرطة، مطالباً الجميع بالالتزام وعدم التجاوز حتى لا يقع تحت طائلة القانون.



>