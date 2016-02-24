«المنشآت» ترفد أمن الوطن بتخريج 1413 فرداً

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رعى مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق الأول سعيد القحطاني أمس حفل قوات أمن المنشآت، بتخريج 1413 فرداً في دورتين تخصصيتين من مركز التدريب التابع لقوات أمن المنشآت في منطقة مكة المكرمة الكائن في ذهبان شمال جدة، خريجو الأولى رقم 16 من جدة، والثانية رقم 22 من مركز قوات أمن المنشآت في الشرقية. كما دشن مساعد وزير الداخلية الزي الجديد لقوات أمن المنشآت والعربات المصفحة واطلع على السيارة الذكية.

وقال قائد القوات اللواء سعد بن حسن الجباري إن اهتمام ولي العهد بالتدريب في قوات أمن المنشآت يعطينا دافعاً قوياً إلى الأمام، ويحفزنا لبذل المزيد من الجهد في المهمات المكلفين بها وتدريب العاملين على جميع التقنيات الحديثة في مختلف الدورات التأسيسية والتخصصية لحماية منشآت الوطن،

وأعلن عن موافقة الأمير محمد بن نايف، على تسليح القوات بأحدث الأسلحة وتأمين الآليات المصفحة والمدرعة والتي تؤمن لأول مرة في تاريخ القوات، موضحاً ان التدريبات التي يتلقاها العاملون والمتسجدون كفيلة بصد أي هجوم إرهابي لا قدر الله، مؤكداً أن كل كذلك يسير في منظومة متكاملة مع بقية الجهات الأمنية لصد أي هجوم أو محاولة للتعرض للمنشآت الحيوية.

وعبر عن شكره وتقديره للاهتمام المتواصل من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمسيرة التدريب في القوات، مشيراً إلى أن الدورات تضم (1413) فرداً تلقوا خلال وجودهم بمركزي التدريب في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية التدريبات العسكرية الأساسية والتخصصية التي تؤهلهم بإذن الله للمشاركة الفاعلة مع زملائهم بالعمل الميداني والإداري، وبارك اللواء الجباري للخريجين وهنأهم متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية لخدمة الدين ثم المليك والوطن في ظل القيادة الحكيمة.