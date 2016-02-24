أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
فيديو جديد || يوضح لحظات الرعب للحظة قبل وبعد التفجير بداخل الكنيسة اثناء الصلاة بطنطا -
مجموعة "أونا نيوز" تنعي شهداء تفجيري "أحد الشعانين"..وتدعو للتبرع بالدم للمصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«العدل» و«البلديات» توقعان مذكرة تعاون لتوحيد الإجراءات

Google+ Print
«العدل» و«البلديات» توقعان مذكرة تعاون لتوحيد الإجراءات «العدل» و«البلديات» توقعان مذكرة تعاون لتوحيد الإجراءات

    وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني ووزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف اَل الشيخ مذكرة تعاون بين الوزارتين، وذلك ببدء أتمتة المخاطبات بينهما ومسار المعاملات حسب الجهات المعنية بالوزارتين لضمان جودة وسرعة إنهاء معاملات المواطنين.

وشملت المذكرة التخطيط العمراني من خلال الإجراءات المتعلقة باعتماد المخططات بما يشمل التأكد من سريان مفعول الصكوك وسلامة ما بني عليه وترقيم القطع والفرز والدمج والزوائد التنظيمية، والترميز المعتمد وأسماء الأحياء وتجزئة الأراضي الزراعية وتخصيص الأراضي لوزارة العدل ودمج الشوارع.

كما شملت المذكرة المتطلبات المساحية للعقارات وطلبات حجج الاستحكام وصكوك العقارات الصادرة من كتابات العدل وحصر ملكية الأراضي والعقارات.

وتهدف هذه المذكرة إلى توحيد الإجراءات المتبعة بين الامانات والبلديات المربطة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة، وتكوين قاعدة بيانات لحصر الأراضي وما عليها من ملكيات، ومراجعة بعض المتطلبات وتعديل ما يلزم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات سواء في مجال التخطيط العمراني أو غيرها في المجالات المشتركة، كما تهدف إلى توفير أراضي ومواقع مناسبة للمحاكم الشرعية وكتابات العدل في بعض من المدن الرئيسية للحد من المباني المستأجر.

يذكر بأن وزارة العدل ربطت مع العديد من القطاعات الحكومية والوزارات شملت وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الخدمة المدنية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة العمل، الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، البريد السعودي، المؤسسة العامة للتقاعد، وهيئة السوق المالية.

وتعمل حالياً على الربط مع العديد من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، التأمينات الاجتماعية، وزارة الحرس الوطني، شركة المياه الوطنية، الشركة للكهرباء، إمارات المناطق المختلفة، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة