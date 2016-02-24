«العدل» و«البلديات» توقعان مذكرة تعاون لتوحيد الإجراءات

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني ووزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف اَل الشيخ مذكرة تعاون بين الوزارتين، وذلك ببدء أتمتة المخاطبات بينهما ومسار المعاملات حسب الجهات المعنية بالوزارتين لضمان جودة وسرعة إنهاء معاملات المواطنين.

وشملت المذكرة التخطيط العمراني من خلال الإجراءات المتعلقة باعتماد المخططات بما يشمل التأكد من سريان مفعول الصكوك وسلامة ما بني عليه وترقيم القطع والفرز والدمج والزوائد التنظيمية، والترميز المعتمد وأسماء الأحياء وتجزئة الأراضي الزراعية وتخصيص الأراضي لوزارة العدل ودمج الشوارع.

كما شملت المذكرة المتطلبات المساحية للعقارات وطلبات حجج الاستحكام وصكوك العقارات الصادرة من كتابات العدل وحصر ملكية الأراضي والعقارات.

وتهدف هذه المذكرة إلى توحيد الإجراءات المتبعة بين الامانات والبلديات المربطة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة، وتكوين قاعدة بيانات لحصر الأراضي وما عليها من ملكيات، ومراجعة بعض المتطلبات وتعديل ما يلزم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات سواء في مجال التخطيط العمراني أو غيرها في المجالات المشتركة، كما تهدف إلى توفير أراضي ومواقع مناسبة للمحاكم الشرعية وكتابات العدل في بعض من المدن الرئيسية للحد من المباني المستأجر.

يذكر بأن وزارة العدل ربطت مع العديد من القطاعات الحكومية والوزارات شملت وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الخدمة المدنية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة العمل، الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التعليم، البريد السعودي، المؤسسة العامة للتقاعد، وهيئة السوق المالية.

وتعمل حالياً على الربط مع العديد من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، التأمينات الاجتماعية، وزارة الحرس الوطني، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للكهرباء، إمارات المناطق المختلفة، وهيئة التحقيق والادعاء العام.