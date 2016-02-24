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الخدمة المدنية تنظم دورات تدريبية في مجال العمليات

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الخدمة المدنية تنظم دورات تدريبية في مجال العمليات الخدمة المدنية تنظم دورات تدريبية في مجال العمليات
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عدد من الحضور خلال الدورة

الرياض - سلطان العثمان

    نظمت وزارة الخدمة المدنية عدداً من الدورات التدريبية في مجال العمليات "نظام موارد"، في معهد الادارة العامة بالرياض لتطبيق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وذلك بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين -حفظة الله- على إطلاق البرنامج. وتكليف وزارة الخدمة المدنية بإعداد معايير، وآليات تنفيذ البرنامج لتحقيق التوجهات والاهداف التي وقد انهت المجموعة المستهدفة بالتدريب وعددها 36 متدرباً من الوزرات المشاركة في التطبيق وهي (العدل، الشؤون الاجتماعية، الاتصالات، النقل، الزراعة)، برنامج التدريب الخاص بها في مدة إسبوعين. الجدير بالذكر، أن وزارة الخدمة المدنية تسعى خلال هذه الدورات إلى تعريف موظفي الاجهزة الحكومية بالأهداف الرئيسية والمبادئ والاساليب المهنية لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، لتحقيق عدد من الاهداف والمتمثلة في رفع جودة اداء الموظف الحكومي، وإنتاجيته وكذلك تطوير بيئة العمل، ووضع الاسس اللازمة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وبناء الصف الثاني من القادة.

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