هدم سبعة مبانٍ مخالفة في مكة المكرمة

مكة المكرمة – جمعان الكناني

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة سبعة مبان مخالفة ومقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية.

وأوضح م. ممدوح عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية أن البلدية نظمت عددا من الجولات الميدانية على المواقع التي تتواجد فيها تلك المباني المخالفة بمشاركة الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل خطراً على السكان، مشيراً إلى أنها أنذرت أصحاب تلك المباني عدة مرات قبل الإزالة.