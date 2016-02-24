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مقتل بحريني مطلوب في قضايا إرهابية بمداهمة في بلدة العوامية

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الرياض - واس

    أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الرابعة من عصر أمس، تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق الله من مداهمة المطلوب للجهات الأمنية علي محمود علي عبدالله، بحريني الجنسيه، والذي توفرت الأدلة على تورطه بالمشاركة في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع بمحافظة القطيف، وذلك أثناء وجوده بإحدى المزارع ببلدة العوامية. وعند مباشرة رجال الأمن في القبض عليه بادرهم بإطلاق النار حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه مما نتج عنه مقتله. وقد ضُبِط بحوزته سلاح رشاش ومسدس.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن بأن يد العدالة ستطالهم مهما تواروا في أوكارهم، كما تدعو المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم أنفسهم، وتحذر في الوقت ذاته بأن كل من يتستر عليهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي نوع من المساندة سيكون عرضة للمساءلة النظامية.

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