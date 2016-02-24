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كبار السن بالقديح يكسرون روتين حياتهم بألعاب الصغار

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كبار السن بالقديح يكسرون روتين حياتهم بألعاب الصغار كبار السن بالقديح يكسرون روتين حياتهم بألعاب الصغار
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مسنون يجربون ألعاب الأطفال

القطيف - منير النمر

    كسر كبار سن في بلدة القديح مساء أول من أمس روتين حياتهم، إذ قاموا بتجريب ألعاب الأطفال، ما ترك ارتياحا في نفوسهم، وشدد كبار السن على أن تغيير الروتين أمر مهم في حياة كبير السن الذي اعتاد الجلوس لأوقات طويلة قرب سوق الخضار أو مع الباعة في السوق والمحلات.

وذكروا ل"الرياض" بأنهم يتطلعون لإيجاد نوادي ليقضوا أوقاتهم فيها، مؤكدين أن الحياة بطريقتها الحالية أصبحت مملة، إذ لا يقوم كثير من كبار السن بتغيير نمط حياتهم، ما يدخلهم في عزلة اجتماعية أو في انكفاء في المنزل بعد ذهاب أحبتهم عنهم أو وفات أصدقائهم.

وعن تجربتهم ألعاب الأطفال أفادوا بأن الألعاب البلاستيكية الخاصة بالأطفال لم تكن موجودة في أيام صغرهم، وأن تجربتهم للألعاب غير مسبوقة، وأن الشباب رحبوا بما قاموا به، مؤكدين أن ذلك أدخل في نفوسهم السرور.

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