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فتح الاتجاه الرابع بطريق مطار «المدينة»

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فتح الاتجاه الرابع بطريق مطار «المدينة» فتح الاتجاه الرابع بطريق مطار «المدينة»
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الاتجاه الرابع بطريق الأمير نايف - المطار في المدينة المنورة

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

    باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال فتح الاتجاه الرابع بتقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- مع طريق المطار بعد أن تمت إزالة العوائق، وأوضح المهندس عدنان بن أحمد السيد وكيل الأمين للدراسات والإشراف بأنه تم ترحيل الخدمات الأرضية لشبكة الري ونظام ساهر وإزالة أعمدة الإنارة المعترضة.

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