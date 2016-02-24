فتح الاتجاه الرابع بطريق مطار «المدينة»

الاتجاه الرابع بطريق الأمير نايف - المطار في المدينة المنورة
باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال فتح الاتجاه الرابع بتقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- مع طريق المطار بعد أن تمت إزالة العوائق، وأوضح المهندس عدنان بن أحمد السيد وكيل الأمين للدراسات والإشراف بأنه تم ترحيل الخدمات الأرضية لشبكة الري ونظام ساهر وإزالة أعمدة الإنارة المعترضة.
X'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery