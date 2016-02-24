فتح الاتجاه الرابع بطريق مطار «المدينة»

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال فتح الاتجاه الرابع بتقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- مع طريق المطار بعد أن تمت إزالة العوائق، وأوضح المهندس عدنان بن أحمد السيد وكيل الأمين للدراسات والإشراف بأنه تم ترحيل الخدمات الأرضية لشبكة الري ونظام ساهر وإزالة أعمدة الإنارة المعترضة.