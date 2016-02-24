«إدارية جدة» توقف قرار إغلاق 46 محطة و500 محل

جدة - سعد بن عبدالله

في ثاني قرار للمحكمة الإدارية بجدة في قضية ملاك المحطات ضد أمانة جدة، أوقفت الدائرة الإدارية الثانية أمس قرار إغلاق 46 محطة وقود والمحلات الملحقة بها والتي تتجاوز 500 محل لحين الفصل في الدعوى.

وحددت مطلع الأسبوع المقبل موعداً لتسليم القرار، وجاء قرار المحكمة في جلسة الأمس بحضور أطراف القضية.

وشهدت الجلسة اعتراض ممثل الأمانة على قرار المحكمة بإيقاف القرار ضد محطات الملاك، موضحاً أن اللائحة صادرة من الوزارة، ومستوفاة الشروط، مضيفاً أنهم سيعترضون على الحكم في محكمة الاستئناف الإداري.