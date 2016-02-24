هزاع بن زايد: الإمارات محط أنظار العالم بخدماتها

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية أن الإمارات محط أنظار العالم بما توفره من خدمات حكومية تنافسية متطورة.

جاء ذلك خلال قيام سموه أمس بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بإزاحة الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز الراشدية لخدمة المتعاملين التابع للهيئة في دبي والذي حصل على هذه المرتبة المتقدمة ضمن نتائج تصنيف مراكز خدمة المتعاملين في الحكومة الاتحادية وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي تبنى تطبيقه مجلس الوزراء.

إنجاز

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الاحتفال بإزاحة الستار في المركز أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا سعي الهيئة الدؤوب إلى تحقيق التميز وحرص جميع العاملين فيها على استلهام الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتنفيذ توجيهاتها.

وقال سموه إن ما حققته الهيئة في هذا الإطار يحفز الطموح لدى كافة منتسبيها لتحقيق المزيد من النجاحات وترسيخ اسم الهيئة كواحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات تتجاوز توقعات المتعاملين وتحقق لهم أعلى مستويات الرضا، داعيا سموه موظفي «الهوية» إلى ابتكار المبادرات الخلاقة التي تساهم في تمكين الهيئة من الوصول بخدماتها إلى مستوى 7 نجوم.

وأشاد سموه بتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة التي تضع الإنسان على رأس أولوياتها وتسخر كافة المقدرات من أجل توفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى معيشته وتطوير الخدمات المقدمة له وبنهج الحكومة الذي جعل غاية العمل الحكومي تحقيق السعادة للناس ووجه كافة الإمكانات والمشاريع نحو ترسيخ ريادة الإمارات في بناء الدولة وتحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين على السواء..

مشيراً إلى أن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي أطلقته حكومة الدولة في العام 2011 أحدث تحولا كبيرا في مسار العمل الحكومي وفي أساليب تقديم الخدمات للمتعاملين.

وحضر حفل إزاحة الستار عن اللوحة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأعضاء مجلس إدارة الهيئة كل من معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين والمهندس محمد أحمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية واللواء الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء عوض حاضر بن عامر المهيري وعبدالله سيف النعيمي والدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام الهيئة ريادة.

يشار إلى أن هيئة الإمارات للهوية كانت قد حققت المركز الأول على مستوى الجهات الحكومية المشاركة في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لعام 2015 حيث حصلت 3من مراكزها على تصنيف خمس نجوم من بين 5 مراكز حكومية على مستوى الدولة في حين حصلت 5 مراكز تابعة للهيئة على تصنيف أربع نجوم من بين 44 مركزا حكوميا نالته على مستوى الدولة.