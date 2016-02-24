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المجلس التنفيذي يعتمد تطبيق مطار الشارقة الذكي

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المجلس التنفيذي يعتمد تطبيق مطار الشارقة الذكي المجلس التنفيذي يعتمد تطبيق مطار الشارقة الذكي

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تطبيق مطار الشارقة الدولي الذكي، الذي يهدف إلى خدمة المسافرين في متابعة رحلاتهم ومعرفة معلومات وافية عنها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس، برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن التطبيق تم دراسته بشكل دقيق، من خلال الاستفادة من التطبيقات الذكية المشابهة، وبما يحقق التعاون البناء بين مختلف الجهات الرئيسة، في تقديم الخدمات للمسافرين.

وقدمت اللجنة القائمة على إنشاء التطبيق في هيئة مطار الشارقة الدولي، شرحاً تفصيلياً حول مميزات التطبيق والخدمات التي يوفرها، ومن ضمنها جدول الرحلات وتفاصيلها، وخدمات ومرافق المطار، وخريطة المبنى بخاصية «3d»، والتخطيط لرحلتك، وغيرها من المميزات التي تسهل على المسافر إنهاء إجراءاته.

سير العمل

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحكومية الهامة، والتي تخدم سير العمل الحكومي في الإمارة، والاطلاع على عدد من المشروعات الخدمية في مدن ومناطق الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة الموارد البشرية ومركز إكسبو الشارقة، وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، إلى أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين دائرة الموارد البشرية، ومركز إكسبو الشارقة، عن طريق تحديد القواعد الرئيسة للتعاون، بما يحقق المصالح المشتركة ودعم سياسة التوطين.

ملاحظاتوناقش المجلس الموازنة التقديرية لعام 2016 لدائرة الأوقاف بالشارقة، وبعد إبداء السادة الأعضاء ملاحظاتهم، وجه المجلس بتحويل الموازنة إلى دائرة المالية المركزية والتنسيق مع الجهات المعنية. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

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