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منصور بن زايد: ويوجه بتوثيق الحضارة الإسلامية في الأندلس

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منصور بن زايد: ويوجه بتوثيق الحضارة الإسلامية في الأندلس منصور بن زايد: ويوجه بتوثيق الحضارة الإسلامية في الأندلس

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بضرورة توثيق الحياة في العصر المزدهر بالثقافة والقيم الحضارية الإسلامية النبيلة في الأندلس وإبراز قصة النجاح التي اشتهرت عالميا حين كانت الأندلس الوجهة الأولى والطموح الكبير لطالبي العلم والمعرفة القادمين من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الرئاسة أمس وفداً من مؤرخي وأكاديميي المملكة المغربية، حيث جرى خلال اللقاء الحديث حول دور الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس بصفتها منارة للعلم وحاضرة للتطور.ووجه سموه بالتعريف بعلماء وأدباء ومهندسي وشخصيات ذلك العصر الذين تركوا للعالم ثروة هندسية وقانونية وإنسانية وثقافية غنية وكبيرة.

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