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رفع الحصار الإسرائيلى عن بلدة قباطية جنوب جنين دام لمدة 48 ساعة

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رفع الحصار الإسرائيلى عن بلدة قباطية جنوب جنين دام لمدة 48 ساعة رفع الحصار الإسرائيلى عن بلدة قباطية جنوب جنين دام لمدة 48 ساعة

>بدأت جرافات بلدية قباطية جنوب محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بفتح كافة الطرق التى اغلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلى لحصار دام يومين على التوالى للبلدة.

وقال شهود عيان من بلدة قباضية إن قوات الاحتلال غادرت منذ قليل طرق البلدة، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلى أبلغ الارتباط الفلسطينى رسميا عن قراره برفع الحصار عن قباطيه رسميا بشكل كامل بعد حصار استمر 48 ساعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصيب فيه خمسة مواطنين بالأعيرة المعدنية والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات المتواصلة مع قوات الاحتلال فى البلدة.
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