"التعاون الخليجى" يعلن دعمه لترشح مستشار أمير قطر لمنصب مدير عام "اليونسكو"

استقبل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوارى المستشار الثقافى لأمير قطر، ومرشح الدوحة لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

ورحب الأمين العام بالدكتور حمد الكوارى، مشيداً بجهوده المتميزة فى إثراء الساحة الثقافية بدولة قطر والأدوار الثقافية المؤثرة التى قام بها لتعزيز التعاون الثقافى بين دول مجلس التعاون خلال توليه مسؤولية وزارة الثقافة فى دولة قطر على كافة المستويات الثقافية والتراثية، وما قدمه من دعم ومساندة لتعزيز مسيرة العمل العرب المشترك فى كافة المجالات الثقافية.

وأكّد الزيانى، خلال اللقاء، على مساندة دول مجلس التعاون الخليجى لترشيح دولة قطر للدكتور حمد الكوارى لتولى منصب المدير العام لليونسكو، منوهاً بالعلاقات الوطيدة التى تربط دول المجلس مع منظمة "اليونسكو"، والتى أسفرت عن العديد من صور التعاون الوثيق والمشاريع الثقافية المشتركة، ودعم جهود وخطط المنظمة الدولية فى مجالات التربية والثقافة والعلوم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حمد الكوارى بمواقف دول مجلس التعاون الداعمة لترشيحه لتولى هذا المنصب الدولى الرفيع، مؤكداً أن تضامن دول المجلس فى المحافل الإقليمية والدولية سياسة راسخة تعكس عمق العلاقات وتعبر عن نهج حكيم يتبناه قادة دول المجلس، تأكيداً لما يربط دول المجلس من أواصر محبة وروابط التعاون والتكامل المشترك.

وفى سياق متصل، استقبل عادل بن زيد الطريفى، وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية ، الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكوارى مرشح دولة قطر لمنصب المديرالعام لمنظمة "اليونسكو"، وتم خلال المقابلة بحث دور المنظمة وسبل تطويرها، وقد عبّر الوزير السعودى عن دعم المملكة لدولة قطر فى مسعاها لترشيح الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوارى لمنصب مدير عام اليونسكو.

وقدّم الكوارى الشكر للمملكة العربية السعودية على موقفها الداعم لترشحه، معبراً عن تقديره لهذا الموقف بزيارته للرياض كأول عاصمة عربية بعد الترشيح الرسمى له.