أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"التعاون الخليجى" يعلن دعمه لترشح مستشار أمير قطر لمنصب مدير عام "اليونسكو"

Google+ Print
"التعاون الخليجى" يعلن دعمه لترشح مستشار أمير قطر لمنصب مدير عام "اليونسكو" "التعاون الخليجى" يعلن دعمه لترشح مستشار أمير قطر لمنصب مدير عام "اليونسكو"
استقبل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوارى المستشار الثقافى لأمير قطر، ومرشح الدوحة لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

ورحب الأمين العام بالدكتور حمد الكوارى، مشيداً بجهوده المتميزة فى إثراء الساحة الثقافية بدولة قطر والأدوار الثقافية المؤثرة التى قام بها لتعزيز التعاون الثقافى بين دول مجلس التعاون خلال توليه مسؤولية وزارة الثقافة فى دولة قطر على كافة المستويات الثقافية والتراثية، وما قدمه من دعم ومساندة لتعزيز مسيرة العمل العرب المشترك فى كافة المجالات الثقافية.

وأكّد الزيانى، خلال اللقاء، على مساندة دول مجلس التعاون الخليجى لترشيح دولة قطر للدكتور حمد الكوارى لتولى منصب المدير العام لليونسكو، منوهاً بالعلاقات الوطيدة التى تربط دول المجلس مع منظمة "اليونسكو"، والتى أسفرت عن العديد من صور التعاون الوثيق والمشاريع الثقافية المشتركة، ودعم جهود وخطط المنظمة الدولية فى مجالات التربية والثقافة والعلوم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حمد الكوارى بمواقف دول مجلس التعاون الداعمة لترشيحه لتولى هذا المنصب الدولى الرفيع، مؤكداً أن تضامن دول المجلس فى المحافل الإقليمية والدولية سياسة راسخة تعكس عمق العلاقات وتعبر عن نهج حكيم يتبناه قادة دول المجلس، تأكيداً لما يربط دول المجلس من أواصر محبة وروابط التعاون والتكامل المشترك.

وفى سياق متصل، استقبل عادل بن زيد الطريفى، وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية ، الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكوارى مرشح دولة قطر لمنصب المديرالعام لمنظمة "اليونسكو"، وتم خلال المقابلة بحث دور المنظمة وسبل تطويرها، وقد عبّر الوزير السعودى عن دعم المملكة لدولة قطر فى مسعاها لترشيح الدكتور حمد بن عبد العزيز الكوارى لمنصب مدير عام اليونسكو.

وقدّم الكوارى الشكر للمملكة العربية السعودية على موقفها الداعم لترشحه، معبراً عن تقديره لهذا الموقف بزيارته للرياض كأول عاصمة عربية بعد الترشيح الرسمى له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة