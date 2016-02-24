منصور بن زايد: خليفة حريص على ترسيخ العدالة

أدى 18 من القضاة ووكلاء النيابة الجدد بينهم ثمانية مواطنين أمس اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي بمناسبة بدء ممارستهم لمهامهم كأعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي وذلك بمكتب سموه في قصر الرئاسة.

وأكد سموه خلال لقائه بأعضاء السلطة القضائية الجدد على هامش مراسم حلف اليمين حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، على سيادة القانون وترسيخ العدالة باعتبارها الركيزة الأهم في الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الدولة، مشدداً سموه على ضرورة أن يتمسك أعضاء السلطة القضائية بسيادة القانون ومبدأ تساوي جميع أفراد المجتمع أمام القضاء.

كما وجه سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي القضاة ووكلاء النيابة الجدد بالالتزام بالمعايير والمبادئ التي حددها المشرع للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والفئات بما يضمن التعايش ضمن التنوع الذي تتميز به إمارة أبوظبي باعتباره مصدر غنى لهذا المجتمع وليس ساحة للمنازعة. وأشار سموه إلى المكانة المتميزة التي وصل إليها النظام القضائي في إمارة أبوظبي في ظل رؤية القيادة الحكيمة بأن تكون أبوظبي واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم.

من جهتهم أعرب القضاة الجدد عن امتنانهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو رئيس الدولة،حفظه الله، مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم وتطبيق القانون والدستور بما يتوافق مع روح العدالة.