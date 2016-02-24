مجلس قيادات الشرطة يوقِّع على «ميثاق التميز»

وقَّع مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة الذي ترأسه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على وثيقة ميثاق التميز، التي تنص على الالتزام بالتميز كمنهج وتطبيق، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس .

وذلك في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء محمد العوضي المنهالي، الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية.

حضور

كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، واللواء جاسم المرزوقي القائد العام للدفاع المدني، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة..

واللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، والعميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، والعميد سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة..

والعميد غيث حسن الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، والعقيد سعيد عبد الله توير السويدي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعقيد عبدالعزيز الأحمد، مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية ورئيس أمانة المجلس وباقي أعضاء المجلس.

تعهُّد

وقال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز: إن هذه الوثيقة سيتم رفعها إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية..

وتهدف إلى أن يتعهد قادة الأمن والشرطة والدفاع المدني والجنسية والإقامة بوزارة الداخلية على مستوى الدولة، بأن يلتزموا بالاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في مجال التميز، بأن يكون التميز منهاجا وتطبيقا، لتعزيز رضا العملاء والشركاء والمجتمع، وتعزيز ثقة الحكومة.

تقييم

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الخطط التنفيذية وفق الرؤية والاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، كما جرى استعراض تقييم الوضع الأمني في الدولة والوضع المروري والجنائي وقضايا مكافحة المخدرات ونتائج مؤشرات الأداء ومستهدفاتها وآلية تطبيق خطط العمليات الشرطية بوزارة الداخلية وعدد من المواضيع التي لها صلة بتطوير العمل الشرطي والأمني في الدولة.

كما اطلع المجلس على تقرير حول الجمعية الدولية لقادة الشرطة، وهي جمعية طوعية تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين مختلف الأجهزة الشرطية في العالم وتحقيق الأمن ومحاربة الجريمة والارتقاء بمهنية الوظيفة الشرطية.