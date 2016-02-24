إصابة 5 فى حادث تصادم سيارة نقل مع "ملاكى" بالساحل الشمالى

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نقل بمقطورة مع سيارة ملاكى، على طريق الإسكندرية- مطروح، فى نطاق مدينة العلمين بالساحل الشمالى.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة العلمين، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالكيلو 118 أمام قرية تل العيس على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلى، أسفر عن وقوع 5 مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم 321 ب ج ف، نقل بمقطورة رقم 371 س أ ج، قيادة محمد عثمان سيد على- 45 سنة، سائق مقيم بمحافظة أسيوط، مع السيارة رقم 7936 س أ ن، قيادة عاصم ذكى- 26 سنة، مهندس مقيم بالإسكندرية، حيث فوجئ قائد السيارة الثانية بالسيارة الأولى تقطع عليه الطريق للدوران فى الاتجاه المعاكس، فلم يتمكن من تفاديها فاصطدم بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية بسجحات بالفخذ الأيمن، ومحمد شفيق دمين البربرى بكدمة باليد اليمنى وكدمة بالبطن من الناحية اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود شرف المروانى حسن بورم وكسر بالأنف، وعبد المنعم محمد محمد قطب بنزيف وتجمع دموى بالغشاء البلورى للرئة اليسرى، وحسين عبد السلام حسين بكسر بأسفل عظمتى الساعد الأيمن وكسر فى مفصل الفخذ الأيمن وجروح متعددة بالوجه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى لتلقى العلاج اللازم، وبسؤال قائد السيارة الأولى والمصابين أيدوا ما جاء بمضمون الفحص، وتم التحفظ على السيارتين وإزالة آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.