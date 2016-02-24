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محامى "سيد مشاغب": النيابة طالبت باستبعاد المتهمين فى اقتحام الأمن الوطنى

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محامى "سيد مشاغب": النيابة طالبت باستبعاد المتهمين فى اقتحام الأمن الوطنى محامى "سيد مشاغب": النيابة طالبت باستبعاد المتهمين فى اقتحام الأمن الوطنى
قال أسامة الجوهرى، محامى السيد مشاغب، أحد كابوهات "وايت نايتس"، إن نيابة شرق القاهرة الكلية، أعدت مذكرة مرفوعة إلى المحامى العام الأول، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى أحداث اقتحام مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر، التى وقعت بتاريخ 2 مايو 2013.

وأوضح "الجوهرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة ارتأت صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بالنسبة لجميع المتهمين فى القضية البالغ عددهم 16 متهما، على رأسهم سيد مشاغب، والقيادى السلفى حسام أبو البخارى.

وأضاف: أن مذكرة النيابة المرفوعة إلى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، طالبت أيضا بتكليف الأجهزة الأمنية بمواصلة التحرى عن الواقعة لكشف المتورطين فيها، وتقديم الجناة الحقيقيين للجهات القضائية.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس سيد مشاغب، مؤسس رابطة "وايت نايتس"، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها، فى اتهامه بالاستجابة لدعوة القيادى السلفى حسام أبو البخارى، لاقتحام مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر، فى مايو 2013.

وزعمت التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية، أن المتهم توجه وآخرون بتاريخ 2 مايو من عام 2013 إلى مقر الأمن الوطنى، بناء على دعوة "حسام أبو البخارى" وآخرين، وتجمعوا بعد صلاة العشاء وانطلقوا من أمام مسجد رابعة العدوية، وتوجهوا إلى المقر رافعين لافتات "كلنا أسامة بن لادن".

كما قاموا باعتلاء سور مبنى أمن الدولة، وأنزلوا علم ، ووضعوا مكانه راية العقاب – علم تنظيم القاعدة - وتعدوا على القوات المكلفة بالتأمين عن طريق رشقهم بالحجارة، وإطلاق الألعاب النارية تجاههم بشكل مباشر.

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