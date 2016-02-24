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الزمالك لـ في الجول: سلمنا ماكليش ملفا شاملا عن بنود التعاقد.. والمدرب في مصر قريبا

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الزمالك لـ في الجول: سلمنا ماكليش ملفا شاملا عن بنود التعاقد.. والمدرب في مصر قريبا الزمالك لـ في الجول: سلمنا ماكليش ملفا شاملا عن بنود التعاقد.. والمدرب في مصر قريبا

أكد خالد رفعت مدير إدارة التسويق في الزمالك على أنه قد سلّم جون ماكليش نجل ووكيل أعمال المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش ملفا شاملا عن بنود التعاقد بين الطرفين.

وأتم الزمالك اتفاقه مع ماكليش على أن يكون التعاقد لمدة موسم ونصف الموسم ليقود الفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق.

وقال رفعت المتواجد مع بعثة الزمالك في أوروبا لـFilGoal.com مساء الثلاثاء: "سلمنا جون ماكليش ملف شامل به كل البنود التي تخص التعاقد سواء الراتب أو مكان الإقامة".

وأضاف "أيضا الملف يشمل كل التفاصيل التي تهمه من أجل الحياة في ، وسيتم مراجعتها مع والده أليكس ماكليش الليلة".

وتابع "في حال أراد أليكس ماكليش إجراء أي تعديل سيكون صباح الأربعاء، وإذا لا يوجد، سيتم توقيع العقود بشكل رسمي مع مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة خلال اليومين المقبلين".

وكان الزمالك قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن وصول ماكليش يوم الخميس المقبل.

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