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بالفيديو #ليلة_الأبطال – عودة من بعيد.. يوفنتوس ينقذ نفسه من مأزق أمام بايرن

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بالفيديو #ليلة_الأبطال – عودة من بعيد.. يوفنتوس ينقذ نفسه من مأزق أمام بايرن بالفيديو #ليلة_الأبطال – عودة من بعيد.. يوفنتوس ينقذ نفسه من مأزق أمام بايرن

الكل توقع أن المباراة انتهت وبايرن ميونيخ في طريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ولكن يوفنتوس نجح في العودة من بعيد ليحافظ على حظوظه في إكمال مشواره بالمسابقة.

وتعادل يوفنتوس مع ضيفه بايرن ميونيخ إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وبدأ يوفنتوس المباراة بشكل غير جيد على الإطلاق وسيطر بايرن على كل أجزاء الملعب وكأنه يخوض اللقاء في معقله أليانز آرينا.

يكفي أن نعرف أن تلك هي الخريطة الحرارية لتحركات لاعبي بايرن خلال الشوط الأول، كلها في وسط ملعب ومنطقة جزاء يوفنتوس.

وفي الدقيقة 44 ترجم توماس مولر تلك السيطرة بعدما سجل الهدف الأول للفريق البافاري.

قصة الهدف بدأت حينما انطلق روبن من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها دوجلاس كوستا بتمريرة داخل منطقة الجزاء فشل دفاع البيانكونيري في تشتيت الكرة، ليتابعها مولر بسهولة في الشباك.

وفي الشوط الثاني زاد بايرن من حصيلته التهديفية بعدما سجل روبن الهدف الثاني بطريقته المعتادة بعدما انطلق من الناحية اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه في شباك جيانلويجي بوفون.

الكل توقع نهاية المباراة في ذلك الوقت.. ولكن صنعت تبديلات ماسيمليانو أليجري الفارق.

دفع المدرب الإيطالي بهيرنانيس وماركو ستورارو وألفارو موراتا.

نجح باولو ديبالا أولا في تقليص الفارق في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 76 مرر موراتا البديل الكرة لستورارو الذي شارك من على مقاعد البدلاء ليسجل التعادل.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في لقاء الإياب بملعب أليانز آرينا في السادس عشر من شهر مارس المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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