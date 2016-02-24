بالفيديو #ليلة_الأبطال - ميسي يدمر مدافع أرسنال ويقرب برشلونة من ربع النهائي

نجح برشلونة في تحقيق انتصار مهم على مضيفه أرسنال بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه لوضع قدم في دور الثمانية بعد أن سجل هدفي المباراة ليكسر نحسه مع بتر تشك الذي فشل في التسجيل أمامه في ست مباريات.

لكن واصل الأرجنتيني سجله الرائع أمام أرسنال إذ سجل 8 أهداف في المباريات الأربع الأخيرة.

وتعقدت مهمة أرسنال الذي فشل في تجاوز دور الـ16 في المواسم الخمسة الأخيرة ليصبح مطالبا بتحقيق مهمة مستحيلة في الإياب على ملعب كامب نو والفوز بثلاثية نظيفة.

بدأ أرسنال المباراة بشكل مفاجيء وضغط بقوة على برشلونة الذي لم يظهر بمستواه الطبيعي في أول 15 دقيقة قبل أن يستعيد زمام الأمور.

لكن على الرغم من السيطرة إلا إن الخطورة جاءت من أرسنال الذي كاد أن يتقدم عن طريق تشامبرلين الذي أهدر فرصة خطيرة بطريقة غريبة بعد أن سدد في يد تير شتيجن حارس برشلونة داخل الست ياردات.

ولكن برشلونة عاد ليشكل خطورة قبل نهاية الشوط عن طريق سواريز الذي كاد أن يسجل بعد تمريرة داني ألفيش ليلعبها برأسه بجانب القائم.

في الشوط الثاني باغت برشلونة مضيفه أرسنال وكاد أن يسجل عن طريق نيمار الذي انفرد من الناحية اليسرى لكن بتر تشك تألق أمام البرازيلي.

ورد جيرو بفرصة خطيرة عن طريق رأسية حول بها عرضية ناتشو مونريال لكن تير شتيجن تألق لينقذ فرصة هدف من أرسنال.

لكن سيطرة أرسنال في الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني لم تنتج عن شيء ليعاقبهم ميسي بالهدف الأول من مرتدة نفذها نيمار قبل أن يضعها الأرجنتيني بطريقة رائعة في الشباك في الدقيقة 71.

برشلونة استحوذ على المباراة بالكامل وكاد أن يضيف الهدف الثاني عن طريق سواريز لكن القائم أنقذ أرسنال كما حاول نيمار أن يضيف هدفا ثانيا لكن دفاع المدفعجية تصدى.

وفي الدقيقة 83 ومن أول لمسة ارتكب البديل ماتيو فلاميني خطأ على ميسي داخل منطقة الجزاء ليحصل الأخير على ضربة جزاء ليحولها داخل شباك بتر تشك ليقتل أحلام أرسنال تماما.

وكاد نيمار أن يضيف الثالث قبل نهاية لكن تألق بتر تشك حرم البرازيلي من فرصة تسجيل أول أهدافه في أرسنال اليوم.

شاهد أهداف المباراة