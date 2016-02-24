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#ليلة_الأبطال – فينجر: كنا ساذجين.. ولم نتعلم من درس موناكو

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#ليلة_الأبطال – فينجر: كنا ساذجين.. ولم نتعلم من درس موناكو #ليلة_الأبطال – فينجر: كنا ساذجين.. ولم نتعلم من درس موناكو

أكد آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة التي مني بها فريقه على يد برشلونة معربا عن آسفه لعدم تعلم لاعبيه من الخسارة أمام موناكو في وقت سابق.

وكان برشلونة قد تغلب على مضيفه أرسنال في ملعب الإمارات يوم الثلاثاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث المدرب الفرنسي لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا:"قدمنا مباراة جيدة ولكننا كنا ساذجين في بعض الفترات".

وأكمل"لم نتعلم من درس موناكو والهزيمة أمامهم الموسم الماضي، خسرنا بسبب الهجمات المرتدة مرة أخرى".

وواصل"لا يوجد أي عيب في التأكيد بأن برشلونة لعب أفضل منا".

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فيديو اليوم السابع