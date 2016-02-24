ليلة_الأبطال - ميسي: نتيجة رائعة.. ولكن أرسنال قادر على كل شيء

(إفي): قال مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب قيادته للفريق الإسباني للفوز بهدفين دون رد على أرسنال الإنجليزي بذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري الأبطال الأوروبي على ملعب الإمارات إنه سعيد للغاية بهذه النتيجة ولعودته للتسجيل من ركلة جزاء.

وصرح البرغوث صاحب الهدفين للصحافة عقب اللقاء "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق رائع، أشعر بسعادة كبيرة للمجهود الذي بذلناه طوال اللقاء. قدموا شوطا أول كبيرا ولكننا كنا نعلم أنهم لن يصمدوا في الشوط الثاني. أوجدنا المساحات وافتتحنا التسجيل".

وأضاف ميسي، أفضل لاعب في العالم، "أرسنال فريق قادر على كل شيء، خرجنا بنتيجة رائعة من ملعبهم ولكننا سنلعب من أجل الفوز في الإياب" يوم 16 مارس المقبل.

وأعرب عن سعادته للتسجيل من ركلة جزاء أمام بيتر تشيك "من حسن الحظ سجلت من ركلة جزاء، لقد أهدرنا الكثير منها، ولكن حراس المرمى يدرسوننا جيدا".