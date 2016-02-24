حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

للأسف المزيد من العراقيل التى ستعيق أبناء هذا البرج عن إتمام مهمة معينة مكلفين بها من قبل رؤسائهم، لكن لا داعى للتوتر لأن هناك المزيد من التكليفات والمهام التى ستغير هذه الصورة عنكم فيما بعد.>مصالحات كبيرة وواسعة بالنسبة للأسرة، فالمزيد من تجديد العلاقات المنقطعة سيحيط بهذا البرج فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للخوف من الجانب العاطفى فكل الأمور ستكون على ما يرام، وسيكون التسامح هو مفتاحنا لقلوب الآخرين.>يجب أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تدخل نفسك فى مشاكل صحية أنت فى غنى عنها من البداية.> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.