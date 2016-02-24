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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24/2/2016

على الصعيد المهني:
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للأسف المزيد من العراقيل التى ستعيق أبناء هذا البرج عن إتمام مهمة معينة مكلفين بها من قبل رؤسائهم، لكن لا داعى للتوتر لأن هناك المزيد من التكليفات والمهام التى ستغير هذه الصورة عنكم فيما بعد.

على الصعيد العاطفي:


>مصالحات كبيرة وواسعة بالنسبة للأسرة، فالمزيد من تجديد العلاقات المنقطعة سيحيط بهذا البرج فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للخوف من الجانب العاطفى فكل الأمور ستكون على ما يرام، وسيكون التسامح هو مفتاحنا لقلوب الآخرين.

برج الحوت على الصعيد الصحي


>يجب أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تدخل نفسك فى مشاكل صحية أنت فى غنى عنها من البداية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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