حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>عملك بجد ومثابرتك وإصرارك، لن يضيعوا هباءً، ستظهر نتيجتهم فى وقتهم المناسب فلا تتعجل، ولكن أفعل ما عليك واترك النتيجة للأيام.>قبل أن تنتظرى المحبة من الآخرين، عليك أن تحب نفسك أولاً، ولذلك قم أولاً بمصالحة نفسك، وستجد أن العلاقة بينك وبين شريك حياتك أصبحت جيدة.>عندما لا تهتم بصحتك، سيؤثر ذلك سلبًا بالتأكيد على باقى جوانب حياتك، لذا حاول أن توازن بين جوانب حياتك، وضع الجانب الصحى على قمة أولوياتك.>الحياة تجبرك دومًا على الاختيار، والاختيار يؤدى غلى شعورك بالصراع بين عاطفتك وعقلك، حاول أن تستشير الآخرين لتتخذ قرار جيد لا يعرضك للندم بعد ذلك.