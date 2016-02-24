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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24/2/2016

على الصعيد المهنى:


>عملك بجد ومثابرتك وإصرارك، لن يضيعوا هباءً، ستظهر نتيجتهم فى وقتهم المناسب فلا تتعجل، ولكن أفعل ما عليك واترك النتيجة للأيام.

على الصعيد العاطفى:


>قبل أن تنتظرى المحبة من الآخرين، عليك أن تحب نفسك أولاً، ولذلك قم أولاً بمصالحة نفسك، وستجد أن العلاقة بينك وبين شريك حياتك أصبحت جيدة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>عندما لا تهتم بصحتك، سيؤثر ذلك سلبًا بالتأكيد على باقى جوانب حياتك، لذا حاول أن توازن بين جوانب حياتك، وضع الجانب الصحى على قمة أولوياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الحياة تجبرك دومًا على الاختيار، والاختيار يؤدى غلى شعورك بالصراع بين عاطفتك وعقلك، حاول أن تستشير الآخرين لتتخذ قرار جيد لا يعرضك للندم بعد ذلك.

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مصر 365

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