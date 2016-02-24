حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى:
>عملك بجد ومثابرتك وإصرارك، لن يضيعوا هباءً، ستظهر نتيجتهم فى وقتهم المناسب فلا تتعجل، ولكن أفعل ما عليك واترك النتيجة للأيام.
على الصعيد العاطفى:
>قبل أن تنتظرى المحبة من الآخرين، عليك أن تحب نفسك أولاً، ولذلك قم أولاً بمصالحة نفسك، وستجد أن العلاقة بينك وبين شريك حياتك أصبحت جيدة.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
>عندما لا تهتم بصحتك، سيؤثر ذلك سلبًا بالتأكيد على باقى جوانب حياتك، لذا حاول أن توازن بين جوانب حياتك، وضع الجانب الصحى على قمة أولوياتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>الحياة تجبرك دومًا على الاختيار، والاختيار يؤدى غلى شعورك بالصراع بين عاطفتك وعقلك، حاول أن تستشير الآخرين لتتخذ قرار جيد لا يعرضك للندم بعد ذلك.