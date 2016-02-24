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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 24/2/2016

على الصعيد المهني:
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مزيد من الأخبار السعيدة ستلحق بأبناء هذا البرج فلا داعى للتوتر أو الخوف فى هذه الفترة على وجه الخصوص، لأن هناك المزيد من الفرص التى ستنتظرك لتحقيق أحلامك بالنسبة إلى مستقبلك الوظيفى.

على الصعيد العاطفي:


>الحب أيضًا سيكون عنصر مهما فى حياتك فى تلك الفترة، فسيساعدك على تخطى المصاعب وسيعينك فى عملك على النجاح، فلا داعى للاستسلام لعصبيتك وحاول التخلص من مشاكلك معه فى أقرب وقت ممكن.

برج السرطان على الصعيد الصحي


>يجب أن تخضع للفحوص لطبية من أجل الاطمئنان وفقط، لكن لا داعى للقلق نهائيًا، فحالتك النفسية والصحية فى استقرار وارتفاع.

توقعات علماء الفلك لبرج االسرطان:


> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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