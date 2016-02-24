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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 24/2/2016

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 24/2/2016 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 24/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>مجموعة من الأخبار غير الإيجابية التى ستواجهك هذا اليوم، وستكون بمثابة اختبار لثباتك الانفعالى، لذلك حاول أن تسيطر على نفسك وتكون هادئا إلى أقصى درجة حتى لا تعرض نفسك على أزمة حقيقية فى العمل.

على الصعيد العاطفي:


>مشاكل عابرة ستمر بها مع شريك حياتك، لكن لا تضع الأمور فى أكبر من حجمها حتى لا تصعب على حالك المشاكل، وحاول أن تكون أكثر تعقلاً وتدبرًا للأمور، ولا تدع الفرصة لمشاكلك فى العمل أن تلقى بظلالها على حياتك الشخصية.

برج الميزان على الصعيد الصحي
>لا تنشغل بأمورك الحياتية وحاول أن تتبع لتعاليم طبيبك الخاص مهما كانت قاسية حتى لا تدخل نفسك فى دوامة المرض.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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