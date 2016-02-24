حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم 24 فبراير

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 24/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي



>برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24/2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 24/2/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 24/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى

برج الحمل على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 24/2/2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى



>برج العقرب على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 24/2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 24/2/2016

>الثور على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور:

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 24/2/2016

>القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 24/2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 24/2/2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفي

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 24/2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي

توقعات علماء الفلك لبرج االسرطان:

>حاول أن تستغل المال الذى تحصل عليه من عملك، واستثماره فى مشاريع تفيدك، فالإسراف هلاك لصاحبه، لذا ادخر أموالك لتشعر بإنجازك فى العمل.>يجب عليك اقتناص الفرص التى تقربك من شريك حياتك، فعندما يحتاج إليك فى أوقات عصيبة، عليك أن تؤازره.>ممارستك للرياضة، والتمارين، يحتاج إلى وقت لتشعر بنتائج تظهر عليك، لذا اصبر، فالأشياء تحتاج إلى وقت لتتحقق.>ليس معنى أن يعارضك بعض المقربين منك فى قراراتك، أنهم يكرهونك، هم فقط يريدون التعبير عن وجهة نظرهم، ويخشون عليك، لذا تقبل هذا بصدر رحب.>استغل مهاراتك وقدراتك، لأنك إن لم تقم باستغلالها، ستجد نفسك تتراجع فى العمل، بل ستجد آخرين أقل منك فى القدرات وقد سبقوك.>يجب عليك أن تطرح أفكار مختلفة على شريكة حياتك وأطفالك، لتجدد الحياة بينكم، فقد تخرجوا فى نزهة، ستسعد زوجتك جداً هذه الفكرة.>يجب عليك الاهتمام بصحتك بشكل أكبر، أشياء كثيرة يجب عليك فعلها، شرب 3 لترات من الماء، وممارسة الرياضة، والنوم جيداً، أشياء سترى نتائجها على صحتك فيما بعد.>ليس معنى أن يعارضك بعض المقربين منك فى قراراتك، أنهم يكرهونك، هم فقط يريدون التعبير عن وجهة نظرهم، ويخشون عليك، لذا تقبل هذا بصدر رحب.>تحاول العمل هذه الفترة بكل قوة حتى تعوض ما فاتك من خسائر حدثت لك فى الفترة السابقة، استمر فى هذا الطريق حتى ترى أحلامك تتحقق على أرض الواقع، لديك العديد من الخطط والأفكار المثمرة التى من شأنها أن تعلى من قدرك العملى، عليك بمحاسبة نفسك كل فترة حتى تعرف فى أى درجة تقف الآن.>برج الجوزاء على الصعيد العاطفى>تتوقع لك الأبراج هذه الأيام فترة من الحرمان العاطفى فأنت مازلت متخوف من الماضى الأليم، حاول أن تتجاوز الأزمات الماضية فى حياتك وتعلم منها فقط ولا تتركها تؤثر على حياتك المستقبلية.>تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية ومازالت ظلالها باقية لليوم على صحتك، عليك أتباع تعليمات الطبيب ومحاولة تجنب المضاعفات، عليك أن تعتنى بصحتك فى الفترة القادمة حتى لا تصاب بنكسة صحية، ممارسة الرياضة من الأمور التى يجب أن تحرص عليها فى الفترة المقلبة.>تتوقع لك الأبراج مزيد التألق فى مجالك العملى فأنت شخص تحاول أن تجتهد للوصول إلى أحلامك المؤجلة، تقف على أعتاب الحب ولا تستطيع أن تتقدم أكثر عليك حسم موقفك حتى لا تتعب ويتعب معك من يحاول اقتحام أبواب قلبك فتكون الخسائر فى هذه الحالة أكبر ولها بصمات موجعة .>يتمتع مواليد برج الحمل على القدرة على العمل تحت كل الضغوط، فهم يتميزون عن غيرهم بالإبداع والفكر العميق، يفضلون الأعمال التى يخطط لتنفيذها على المدى البعيد، ولهم لمسات خاصة فى الخطط قصيرة المدى، يشعر من يعمل معهم بالفخر كون مواليد هذا البرج يعملون على صناعة فريق عمل يسود فيه روح الود والتعاون.>قد تفقد الحبيب بسبب انشغالك عنه بالعمل، عليك أن توازن أمورك حتى لا يأتى جانب على الآخر، تنوى أن تصارح الحبيب بما يجول فى خاطرك تجاهه لا تتجاهل ذلك وكن جريئا فدائما الحب يحتاج تلك الصفة مع بعض الاهتمام.>لديك فرصة كبيرة للالتحاق بأحد الأندية الرياضية لاستعادة لياقتك وستكون صحتك فى الفترة المقبلة أفضل بكثير من الآن، تجنب تقلبات الجو هذه الأيام وتحذر الأرصاد من هبوب عواصف رملية عليك تجنبها بارتداء الكمامة الواقية.>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى الجانب العملى حيث ستحصل على ترقية كبيرة فى الأيام المقبلة، ولكن على المستوى العاطفى تتعرض لبعض الاضطرابات فى العلاقة ما يهدد الاستمرار حاول أن تتقرب من الحبيب إذا كان لديك النية فى الحفاظ عليه.>يتمتع مواليد برج العقرب بقدرة كبيرة على السيطرة على أعصابهم فى محيط العمل يستطيعون تحمل المسئولية فى كثير من المجالات ويثبتون نجاحهم بصورة كبيرة، لديهم مبادئ ومواقف ثابتة لا يستطيع أحد أن يغيرها مهما كانت الأسباب، تؤكد لهم الأبراج أن الفترة المقبلة سيكون لهم دور كبير فى مجالهم العملى فهم أشخاص مميزة.>على الرغم من أن حياتك العاطفية خالية هذه الأيام، إلا أنك على موعد لمقابلة الحب فى أى لحظة، حاول أن تتمسك بالمشاعر الجميلة التى تبعث لك من أصدقائك فهم يحاولون دعمك عاطفيًا ومعنويا حتى تتجاوز الأزمة التى تمر بها، لا تتعجل الأمور وسوف تزول الغمة سريعًا.>لديك مشكلة صحية قديمة تطل برأسها من فترة للأخرى حاول أن تعالجها من الأساس حتى لا تتعرض لوعكات صحية مضاعفة، حاول أن تستمع إلى نصائح الأطباء وتجنب التعب والإرهاق.>تتوقع لك الأبراج أن تجد الحب الذى تبحث عنه قريبًا، لأنك جدير أن يكون فى حياتك حب حقيقى يشعرك بالدفء والأمان، لا تجعل الماضى يسيطر عليك وحاول أن تفتح أبواب قلبك للحياة العاطفية، وعلى المستوى العملى سوف ترى أحلامك تتحقق قريبًا.>دخولك فى جدال كثير مع الزملاء فى محيط العمل، يسبب لك مزيداً من التوتر، الذى يؤثر على أدائك المهنى، تجلب لنفسك كثير من المشكلات بسبب دخولك فيما لا يعنيك، إلا ان ذلك سينتهى سريعًا، بعد سماع بعض الأخبار السارة التى تعيد صفو الأجواء إلى سابقها.>على الصعيد العاطفى>تنتظر دائمًا من شريك حياتك، أن يقابل اهتمامك باهتمام أيضًا، لكنك تواجه صدمات كبيرة، بسبب إخفاق توقعاتك عن مشاعر شريك حياتك، لا تعط للأمور أكبر من حجمها، ولا تعتقد أن الجميع يعبر عن مشاعره بنفس طريقتك، الأمور النسبية لا يمكن أن تكون سببًا فى كمية الحزن الموجودة بداخلك.>وعكة صحيحة شديدة فى انتظارك فى الأيام المقبلة، تعامل مع مشكلاتك الصحية بقدر كاف من الاهتمام، ولا ترفض أى نصائح يوجهها الأهل والأقارب إليك، لأن النصائح دائماً تحمل فى داخلها حلول للمشكلات، خاصة عن كانت شخصيات قريبة منك وتعرف شخصيتك جيدًا.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة متقلبة بسبب عدم قدرته على إحكام لسانه، والدخول فى أمور بها الكثير من الجدل، ما يؤدى إلى توتر أجواء لعمل، وسرعات ما تعود المياه إلى مجاريها، لكن الحزن الداخلى يظل مسيطرًا على مولود الأسد بسبب تمسكه بمعتقداته الخاصة فى التعبير عن مشاعر الحب بنفس طريقته.>التعاون والعمل الجماعى، يجعلك قادراً أكثر على الإنتاج، والتعامل مع الأفكار الجديدة تزيد من حماسك، أدائك المهنى فى تطور مستمر، وتنفذ كثير من الأفكار المؤجلة، لا تجعل حماسك ذلك ينسيك، التخطيط الجيد للمستقبل، أنك من الشخصيات التى لا تفكر فى أى شىء وقت العمل، وانتظر الترقيات فى القريب العاجل.>أنت من الشخصيات التى تتحلى بصفة الإخلاص فى حبك، وتقابل شخص جديد يلفت نظرك بشدة، لكن إخلاصك للماضى يجعلك لا تستطيع الاقتراب منه، حاول ألا تربط حياتك بأشخاص رحلوا عنها، وأنظر لمستقبلك فالفرص لا تأتى كثيراً، حاول أن تغتنمها.>تتمتع هذه الفترة بحالة صحية جيدة، إلا أن بعض المواقف العابرة، تجعلك تفكر فيها بشكل مستمر، تحتاج إلى وقت كاف للاستجمام، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل الخضراوات والفاكهة، حتى تقدر على شحن طاقتك باستمرار.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش فترة مميزة جداً فى حياته، بسبب حالة الحماس التى تسيطر عليه، وتجعله قادراً على تنفيذ عدد كبير من الأفكار فى وقت قياسى، ما انعكس على الأداء المهنى الذى جعله قريب جداً من الترقيات، وحب جديد فى الطريق اليك، فلا تفكر كثيراً فى الماضى، وتضيع فرص نادراً ما تعوض.>تؤدى عملك بضمير وبشكل مهنى مميز جداً، فأنت دائماً من المميزين فى مجالتهم، وتستطيع بأدائك المهنى الخاص بك جذب الأنظار إليك وإثبات قدرتك على تولى المناصب القيادية التى تطلب حكمة فى التفكير وسرعة اتخاذ القرار، والتحكم فى الأعصاب، حتى تحافظ على اجواء العمل الهادئة.>أنت من الشخصيات التى تكون غيورة جداً فى حبها، لكنها ترفض ان يظهر ذلك امام الجميع، اعتزازك بنفسك يجعلك دائماً تشعر بالتميز، حتى فى أصعب الأوقات، الإفصاح عن مشاعرك للحبيب، لن تنتقص منك، وعلى عكس ما تعتقد ستكون الحل الأمثل لجميع المكشلات الموجودة بينك وبين شريك حياتك.>التفكير الدائم، وتخيل الأشياء والمواقف يسبب ملك مصدر إزعاج، وينعكس ذلك على حالتك الصحية، فتعانى دائماً من ألام الصداع النصفى، وخلل فى ضغط الدم، فضلاً عن ساعات الأرق التى تعيشها كل ليلة، بسب عدم قدرتك على السيطرة على عقلك، والتوقف عن التفكير لفترات قصيرة.>يتوقع لعماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة متميزة فى محيط العمل، ويثبت للجميع إنه الأكفأ والأحق بتولى المناصب العليا، بسبب أدائه المهنى المميز الذى يجعله محط أنظار الجميع، والشعور بالتميز والثقة بالنفس يدعمان الأحساس بالحماس والرغبة فى تحقيق المزيد، ولا تنسى أن التفكير بشكل متواصل من الممكن ان يسبب لك مشكلات صحية كثيرة.>للأسف المزيد من العراقيل التى ستعيق أبناء هذا البرج عن إتمام مهمة معينة مكلفين بها من قبل رؤسائهم، لكن لا داعى للتوتر لان هناك المزيد من التكليفات والمهام التى ستغير هذه الصورة عنكم فيما بعد .>مصالحات كبيرة وواسعة بالنسبة للأسرة، فالمزيد من تجديد العلاقات المنقطعة سيحيط بهذا البرج فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للخوف من الجانب العاطفى فكل الأمور ستكون على ما يرام، وسيكون التسامح هو مفتاحنا لقلوب الأخرين.>يجب أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تدخل نفسك فى مشاكل شحية أنت فى غنى عنها من البداية.> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.>عملك بجد ومثابرتك وإصرارك، لن يضيعوا هباءً، ستظهر نتيجتهم فى وقتهم المناسب فلا تتعجل، ولكن افعل ما عليك واترك النتيجة للأيام.>قبل أن تنتظرى المحبة من الآخرين، عليك أن تحب نفسك أولاً، ولذلك قم أولاً بمصالحة نفسك، وستجد أن العلاقة بينك وبين شريك حياتك أصبحت جيدة.>عندما لا تهتم بصحتك، سيؤثر ذلك سلباً بالتأكيد على باقى جوانب حياتك، لذا حاول أن توازن بين جوانب حياتك، وضع الجانب الصحى على قمة أولوياتك.>الحياة تجبرك دوماً على الاختيار، والاختيار يؤدى غلى شعورك بالصراع بين عاطفتك وعقلك، حاول أن تستشير الآخرين لتتخذ قرار جيد لا يعرضك للندم بعد ذلك.>مزيد من الأخبار السعيدة ستلحق بأبناء هذا البرج فلا داع للتوتر أو الخوف فى هذه الفترة على وجه الخصوص، لان هناك المزيد من الفرص التى ستنتظرك لتحقيق أحلامك بالنسبة إلى مستقبلك الوظيفى.>الحب أيضا سيكون عنصر هام فى حياتك فى تلك الفترة، فسيساعدك على تخطى المصاعب وسيعينك فى عملك على النجاح، فلا داعى للاستسلام لعصبيتك وحاول التخلص من مشاكلك معه فى أقرب وقت ممكن.>يجب أن تخضع للفحوصات لطبية من أجل الاطمئنان وفقط، لكن لا داعى للقلق نهائيا، فحالتك النفسية والصحية فى استقرار وارتفاع.> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 24/2/2016

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برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الميزان على الصعيد الصحي



>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>مجموعة من الأخبار غير الإيجابية التى ستواجهك هذا اليوم، وستكون بمثابة اختبار لثباتك الانفعالى، لذلك حاول أن تسيطر على نفسك وتكون هادئ إلى أقصى درجة حتى لا تعرض نفسك على أزمة حقيقية فى العمل.>مشاكل عابرة ستمر بها مع شريك حياتك، لكن لا تضع الامور فى أكبر من حجمها حتى لا تصعب على حالك المشاكل، وحاول ان تكون أكثر تعقلا وتدبرا للأمور، ولا تدع الفرصة لمشاكلك فى العمل أن تلقى بظلالها على حياتك الشخصية.>لا تنشغل بأمورك الحياتية وحاول أن تتبع لتعاليم طبيبك الخاص مهما كانت قاسية حتى لا تدخل نفسك فى دوامة المرض .> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.