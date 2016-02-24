برلمانى ايطالى يدعو لكشف حقائق استخدام قاعدة سيجونيلا ضد داعش فى ليبيا

طالب برلمانى ايطالى بتفسير بشأن الطائرات الأمريكية ذات التحكم عن بعد"، والتى "يمكنها الإنطلاق من قاعدة سيجونيلا الجوية (فى صقلية)، متجهة نحو ليبيا".

وأضاف زعيم كتلة حزب (اليسار الإيطالي) بمجلس النواب، أرتورو سكوتّو، أن رئيس الوزراء ماتّيو "رينزى يؤكد أن عمليات الاستطلاع ستتم لأغراض دفاعية بحتة"، وأن "القرارات بشأنها ستتخذ فى كل حالة على حدة"، لكن "أرى أن من المشكوك فيه معرفة هذا الخبر من الصحف دون أى شمل للبرلمان بالأمر".

وأشار سكوتّو إلى أن حزب "اليسار الإيطالى يدعو الحكومة لإحاطة البرلمان حول التفويض الممنوح من جانبها، لإقلاع طائرات أميركية دون طيار من قاعدة سيجونيلا صقلية فى مهامها".

وكان سيناتور ايطالى قد وصف مكانة قاعدة سيجونيلا (فى صقلية) بعمليات قصف داعش فى ليبيا من قبل طائرات أمريكية بدون طيار بأنه "عمل حرب".. وتعليقا على تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت) الأمريكية عن استخدام طائرات بدون طيار، تقلع من قاعدة سيجونيلا فى صقلية، أضاف نائب رئيس مجلس الشيوخ روبيرتو كالديرولي، أن "وزيرا (الخارجية والدفاع) جينتيلونى وبينوتّي، يمكنهما رسميا، تقديم الدعم اللوجستى لبلدان أخرى من خلال قواعدنا العسكرية"، لكن "فى هذه الحالة، ومع قاعدة سيجونيلا تحديدا، يصبح الأمر فى الأساس مساهمة فى عمل من أعمال الحرب".

وخلص كالديرولى وهو قيادى فى حزب رابطة الشمال، إلى القول إنه "لهذا السبب يكون"، الوزيران جينتيلونى وبينوتّى "ملزمان سياسيا وأخلاقيا بمشاطرة هذا الخيار مع البرلمان".

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